Al menos siete periodistas fueron arrestados en Venezuela por colectivos chavistas

Periodistas arrestados en Venezuela (@SeirContreras/X)

Al menos siete periodistas y trabajadores de prensa fueron arrestados este lunes en Caracas durante operativos realizados por las fuerzas chavistas en la Asamblea Nacional y en zonas aledañas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que estas detenciones ocurrieron entre la mañana y las primeras horas de la tarde. Tres de los detenidos fueron liberados horas más tarde, mientras el gremio exigió la inmediata excarcelación de los demás afectados.

En un comunicado, el SNTP advirtió que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria”.

Asimismo, explicó que los arrestos se produjeron mientras realizaban coberturas informativas en un contexto marcado por disputas institucionales y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la capital.

La libertad de expresión y el acceso a la información no son concesiones del poder político, sino derechos humanos fundamentales, consagrados tanto en la Constitución venezolana como en tratados internacionales suscritos por el Estado", agregó.

El sindicato reitera que la vulneración de estos derechos ha tenidos efectos sobre el debate público y ha limitado el derecho a los pobladores de recibir información oportuna.

Además, enfatizó que al menos 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de la libertad en el país por causas vinculadas a su labor.

“La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y generar autocensura”, puntualizó.