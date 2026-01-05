Corina Machado agradece a Trump y asegura: “La libertad de Venezuela está cerca”

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la exdiputada señaló que el pueblo venezolano “salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme y una inminente transición en Venezuela”.

Machado afirmó que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

“La libertad de Venezuela está cerca y proto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, concluyó.

Por su parte, el presidente Trump cuestionó el respado de la líder opositora al declarar que “no tiene el respeto ni apoyo suficiente” del pueblo venezolano. El mandatario también exigió a la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un “acceso total” en términos de recursos naturales.

Tras el ataque, Rodríguez extendió una invitación al Gobierno de Estados Unidos con la finalidad de “trabajar juntos en una agenda de cooperación en el marco del derecho internacional”.

Estas declaraciones se producen tras la operación militar estadounidense en Venezuela, en la cual el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a territorio norteamericano.

Maduro es acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y participación directa en actividades criminales.