Escala la tensión en Irán: protestas continúan pese a la represión

Videos difundidos en redes sociales muestran puntos de concentración de manifestantes en diversas zonas de Teherán y ciudades como Shiraz, Qazvin, Karaj, Mashad y Tabriz, entre otras.

Las imágenes también exhiben enfrentamientos violentos entre manifestantes y elementos de la fuerza de seguridad, que recurrieron al uso de gases lacrímogenos, disparos y detenciones para dispersar a la multitud.

De acuerdo con datos de la organización activista HRNA, se han registrado al menos 20 muertes y 990 personas detenidas. Las protestas fueron inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos.

Irán enfrenta una grave crisis económica, con una inflación anual de más del 42% y una interanual que en diciembre superó el 52%, en consecuencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU debido a su programa nuclear.

En un comunicado conjunto, ocho organizaciones sociales afirmaron que se consideran “parte inseparable de este levantamiento nacional”.

“El momento actual es uno de los más decisivos de nuestra historia contemporánea”, señala el documento, que declara “apoyo y solidaridad plenos” con la lucha del pueblo iraní por la libertad, la justicia social y la dignidad humana.

Por su parte, autoridades judiciales y militares de Irán afirmaron que no habrá “ningún tipo de indulgencia” contra los manisfestantes, a quienes calificaron “alborotadores”.

“Se anuncia que el periodo de tolerancia con los responsables de los recientes disturbios ha llegado a su fin”, aseguró la Guardia Revolucionaria.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ordenó el sábado aplicar “mano dura” para quienes se manifiestan en contra de la República Islámica. En tanto, el ministro de exteriores iraní, Esmail Baghei, acusó a Estados Unidos e Israel de intervenir en los asuntos internos del país a través de sus declaraciones de apoyo a las protestas.

Finalmente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó el domingo con que Irán sería “golpeado muy duramente” si continúan muriendo manifestantes.