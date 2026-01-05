Familia de Maduro se suman a comisión para negociar su liberación ante EU

Hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un operativo estadounidense, el Gobierno venezolano creó una comisión de alto nivel —integrada incluso por los hijos de la pareja presidencial—

El Gobierno venezolano conformó una comisión especial para negociar ante Estados Unidos la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, detenidos tras una serie de ataques de fuerzas estadounidenses en Caracas y estados cercanos.

La instancia fue creada durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, convocada por el Tribunal Supremo para asumir como presidenta encargada del país.

De acuerdo con la televisora estatal Venezolana de Televisión, en esta comisión participan los hijos de la pareja presidencial: el diputado Nicolás Maduro Guerra, así como Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores. La inclusión de los familiares directos marca el tono político y simbólico de la estrategia que busca la excarcelación del mandatario.

El grupo será coordinado por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta; también lo integran el canciller Yván Gil; Camilla Fabri, responsable del programa Gran Misión Vuelta a la Patria; y el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien dio a conocer los acuerdos alcanzados en la reunión ministerial.

Durante el encuentro también se abordó el tema de la seguridad interna. Ñáñez afirmó que, pese a los hechos recientes, Venezuela se mantiene en “absoluta paz”, en un mensaje dirigido tanto a la población como a la comunidad internacional.

Delcy Rodríguez difundió un comunicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada, aunque no se ha realizado una juramentación pública, en el que llamó al Gobierno de Estados Unidos a construir una agenda conjunta basada en la cooperación, el desarrollo compartido y el respeto al derecho internacional. En el mensaje, se dirigió directamente al presidente Donald Trump para pedir diálogo y rechazar la vía armada.