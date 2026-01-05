Irán tacha de ilegal la captura de Maduro y exige a EU su liberación “inmediata”

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei (X)

Irán exigió este lunes la liberación inmediata de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en una operación militar el sábado y trasladado a Nueva York, lo que Teherán consideró “completamente ilegal”.

“Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, debe ser liberado de inmediato y sin condiciones”, destacó en conferencia de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Baghaei expresó que el secuestro del presidente y de su esposa de un país “no es en absoluto motivo de orgullo y se trata de un acto completamente ilegal”.

El líder chavista y su esposa Cilia Flores, fueron detenidos en la madrugada del sábado en una operación relámpago de EU, bautizada como “Resolución Absoluta”, para luego ser trasladados a Nueva York, donde se enfrentan a cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Por esto, el diplomático iraní condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, al que calificó como una acción peligrosa “que viola el principio fundamental de la soberanía nacional del país sudamericano y que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia”.

Asimismo, llamó a la comunidad internacional a condenar la acción de la Administración Trump y advirtió que, de lo contrario, “este hecho podría sentar un precedente y repetirse en otras partes del mundo”.

Además, Baghaei indicó que la reiterada vulneración de las normas internacionales debería llevar al mundo a la conclusión de que, sin el respeto a estos principios, el sistema internacional corre el riesgo de caer en el caos y la anarquía.

También, alertó que promover el concepto de “paz mediante la fuerza”, como ha planteado Donald Trump, “equivale a crear un mundo sin ley”.

El portavoz agregó que las estrechas relaciones entre su país y Caracas no han cambiado y se mantendrán inalteradas, indicando que “el sistema gobernante en Venezuela no ha cambiado y permanece en funciones”. (Con información de EFE)