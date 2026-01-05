Israel asegura que Maduro utilizó Venezuela para lavar dinero de Hizbulá con resplado de Irán

La portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian (@wolfbrief_/X)

El Gobierno israelí aseguro este lunes que Nicolás Maduro, utilizó Venezuela para lavar dinero de la milicia chíi libanesa Hizbulá con el respaldo de Irán.

“Maduro ha liderado un régimen terrorista respaldado por Irán, utilizando a Venezuela como plataforma para el narcotráfico y el lavado de dinero de redes terroristas de Hizbulá. Puedo decirles que Venezuela también forma parte del eje del terror iraní”, expresó la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, en conferencia de prensa.

Asimismo, reiteró la visión del Ministro de Asuntos Exteriores israelí, que consideró que el país suramericano “sirvió de base para los operativos terroristas de Hizbulá y albergó instalaciones de producción de armas iraníes”.

“El primer ministro ha declarado que Irán exporta su terrorismo a Venezuela para perjudicar a Israel y Estados Unidos, y que ha estado trabajando en connivencia con el régimen de Maduro”, destacó Bedrosian.

Benjamín Netanyahu celebró este domingo que “muchos países” de América Latina “están volviendo al eje estadounidense”, después del ataque a Caracas que terminó con la captura de Maduro.

Además, felicitó a Donald Trump por la operación, el cual fue el encargado de ordenar los ataques y el arresto del líder chavista.

Por su parte, el mismo domingo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió públicamente a Trump y deseo que, “con el retorno de la democracia al país” caribeño, Israel y Venezuela puedan restablecer “relaciones amistosas”.

Ruptura de relaciones Israel-Venezuela

En 2009, el dictador Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel en el marco de la “Operación Plomo Fundido” en Gaza, por esto, Venezuela se convirtió en un de los países que criticaban duramente a las políticas israelíes hacia los palestinos y en materia exterior dentro de la región del Medio Oriente. (Con información de EFE)