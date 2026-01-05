Machado agradece “firmeza” de Trump; indica que Venezuela será “principal aliado” de EU

María Corina Machado (@hackervnzl/x)

María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y aseguró que el país suramericano será “principal aliado” de Washington.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la líder opositora venezolana expresó que “la libertad de Venezuela está cerca” y que “pronto” sus ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, van a “celebrar” en su propio país.

Asimismo, precisó que pueblo venezolano “salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición” en el país.

“Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, destacó Machado quien además compartió un vídeo de algunas de estas movilizaciones en varios países.

El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.



Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump (@POTUS) y a su administración por… pic.twitter.com/yKPoxp2dPp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

La ganadora del premio Nobel afirmó que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”. (Con información de EFE)