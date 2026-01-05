Mundo

Machado agradece “firmeza” de Trump; indica que Venezuela será “principal aliado” de EU

Por Brayan Chaga
María Corina Machado (@hackervnzl/x)

María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y aseguró que el país suramericano será “principal aliado” de Washington.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la líder opositora venezolana expresó que “la libertad de Venezuela está cerca” y que “pronto” sus ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, van a “celebrar” en su propio país.

Asimismo, precisó que pueblo venezolano “salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición” en el país.

“Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, destacó Machado quien además compartió un vídeo de algunas de estas movilizaciones en varios países.

La ganadora del premio Nobel afirmó que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”. (Con información de EFE)

