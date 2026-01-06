Borrell: “No es democracia, es apoderarse de los recursos de Venezuela”

“El objetivo final no es restaurar la democracia en Venezuela, sino apoderarse de sus recursos naturales. Si para eso tiene que aliarse con los restos del régimen chavista o madurista, no tengan ninguna duda que lo va a hacer”, dijo el exministro durante una conferencia de prensa en la Universidad de Chile.

Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, y de acuerdo con el diplomático, “están dispuestos a explotarlas”.

Añadió que “a Putin no le importa el derecho internacional, ni a Trump tampoco”, cuestionándose: “¿En qué clase de mundo nos estamos embarcando? Se parece a una jungla donde la única regla es la ley del más fuerte".

De momento, Trump confió la transición a la actual presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez. “Es un lenguaje de imperio: mientras hagas lo que yo quiero, seguirás allí, pero el día que no lo hagas, te quitaré como he quitado a los otros”, declaró Borrel.

“En realidad, los Estados Unidos nunca han tenido el objetivo de restaurar la democracia con sus intervenciones militares. Muchas veces ha sido lo contrario. Estoy aquí, en Chile, qué mejor sitio para recordar lo que son las intervenciones americanas”, concluyó, refiriéndose al apoyo estadounidense que recibió el general Augusto Pinochet en el golpe de Estado de 1973.