Cuba revela los nombres de los 32 militares fallecidos tras ataques de EE. UU.

La lista de los fallecidos fue difundida públicamente a través de la prensa estatal cubana.
Entre las bajas se encuentran dos coroneles, cuatro mayores y tres capitanes del Ministerio del Interior (MININT), así como nueve soldados del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
Combatientes del Ministerio del Interior
- Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32 años)
- Alejandro Rodríguez Royo (35 años)
- Bismar Mora Aponte (50 años)
- Daniel Torralba Díaz (34 años)
- Erdwin Rosabal Ávalos (35 años)
- Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)
- Giorki Verdecia García (30 años)
- Hernán González Perera (43 años)
- Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)
- Ismael Terrero Ge (47 años)
- Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)
- Orlando Osoria López (45 años)
- Rodney Izquierdo Valdés (51 años)
- Rubiel Díaz Cabrera (53 años)
- Yasmani Domínguez Cardero (32 años)
- Yandrys González Vega (45 años)
- Yoandys Rojas Pérez (46 años)
- Yoel Pérez Tabares (48 años)
- Yordanys Marlonis Núñez (43 años)
- Yorlenis Revé Cuza (36 años)
- Yunior Estévez Samón (32 años)
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Adelkis Ayala Almenares (45 años)
- Adrián Pérez Beades (34 años)
- Alexander Noda Gutiérrez (48 años)
- Ervis Martínez Herrera (52 años)
- Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)
- Juan David Vargas Vaillant (54 años)
- Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)
- Luis Manuel Jardines Castro (59 años)
- Rafael Enrique Moreno Font (35 años)
- Sandy Amita López (37 años)
- Suriel Godales Alarcón (42 años)
Este martes se cumple el segundo día de luto decretado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en homenaje a los 32 militares fallecidos en territorio venezolano.
Caracas es el principal aliado político y económico de La Habana, debido a los envíos de petróleo venezolano que llegaban regularmente a la isla para abastecer su producción energética. Según el diario The New York Times, Cuba habría estado revendiendo a China parte del crudo suministrado por Venezuela, por lo que La Habana también estaría perdiendo ingresos clave.