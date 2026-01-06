Cuba revela los nombres de los 32 militares fallecidos tras ataques de EE. UU. en Venezuela

La lista de los fallecidos fue difundida públicamente a través de la prensa estatal cubana.

Entre las bajas se encuentran dos coroneles, cuatro mayores y tres capitanes del Ministerio del Interior (MININT), así como nueve soldados del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Combatientes del Ministerio del Interior

Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32 años)

Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Bismar Mora Aponte (50 años)

Daniel Torralba Díaz (34 años)

Erdwin Rosabal Ávalos (35 años)

Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Giorki Verdecia García (30 años)

Hernán González Perera (43 años)

Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Ismael Terrero Ge (47 años)

Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Orlando Osoria López (45 años)

Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Yandrys González Vega (45 años)

Yoandys Rojas Pérez (46 años)

Yoel Pérez Tabares (48 años)

Yordanys Marlonis Núñez (43 años)

Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Yunior Estévez Samón (32 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Adrián Pérez Beades (34 años)

Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Ervis Martínez Herrera (52 años)

Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Sandy Amita López (37 años)

Suriel Godales Alarcón (42 años)

Este martes se cumple el segundo día de luto decretado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en homenaje a los 32 militares fallecidos en territorio venezolano.

Caracas es el principal aliado político y económico de La Habana, debido a los envíos de petróleo venezolano que llegaban regularmente a la isla para abastecer su producción energética. Según el diario The New York Times, Cuba habría estado revendiendo a China parte del crudo suministrado por Venezuela, por lo que La Habana también estaría perdiendo ingresos clave.