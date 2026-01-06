Encuentran fusiles y subametralladora en operativo contra la minería ilegal en Ecuador

Operativo en Ecuador (@FFAAECUADOR/x)

Militares ecuatorianos hallaron siete fusiles, una subametralladora y una pistola durante un operativo contra la minería ilegal realizado en la provincia del Azuay, al sur del país, así lo informó el Ministerio de Defensa.

En la operación realizada en el sector de La Chonta, en el municipio de Pucará, se arrestó a ocho personas y se desmantelaron dos campamentos de minería ilegal que operaban con resguardo armado, agregó la autoridad.

Entre el armamento encontrado, en el sitio, destacan un fusil FAL sin serie, un fusil de precisión tipo carabina calibre .12, una subametralladora sin serie, cinco fusiles R15 (cuatro con serie y uno sin identificación) y una pistola Glock 17.

Asimismo, se decomisaron ocho alimentadoras fusil FAL y 19 para fusil R15, así como 14 radios de comunicación y más de 1,300 municiones de distinto calibre, entre otros.

“Durante la operación se detectaron comunicaciones que alertaban sobre la intención de estos grupos delictivos de reagruparse y tomar control en ese sector tras las capturas, por lo que de inmediato se dispuso un contingente militar que resguarda la zona y a la comunidad, con el objetivo de mantener la tranquilidad”, precisó.

Estas acciones “buscan reducir la violencia y quitarle a las estructuras criminales su principal fuente de financiación: la minería ilegal”, apuntó.

Al termino de 2025, Ecuador contabilizó un récord de asesinatos, con un total hasta el 19 de diciembre de 8,847, según cifras de la Policía, una escalada de violencia que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas del crimen organizado. (Con información de EFE)