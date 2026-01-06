Fiscalía venezolana defiende la “inmunidad” de Maduro

Fiscalía de Venezuela (Ronald Peña R/EFE)

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sostuvo que la Constitución venezolana y el derecho internacional protegen a Nicolás Maduro con inmunidad presidencial, por lo que, afirmó, no puede ser detenido ni procesado por tribunales fuera del país.

La postura fue expuesta durante un acto oficial de notificación a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría con motivo de la instalación de un nuevo periodo del Parlamento.

Saab señaló que esta inmunidad no es un beneficio personal, sino un principio constitucional con reconocimiento universal, lo que impide cualquier acción judicial extranjera contra el presidente venezolano, incluso si se intenta sustentar con acusaciones fabricadas. En ese contexto, calificó la captura de Maduro como una acción ilegal desde el punto de vista jurídico.

El titular del Ministerio Público también denunció que la operación militar realizada en territorio venezolano se llevó a cabo sin una declaración de guerra ni una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que la consideró una agresión armada ilegal y de carácter terrorista, en violación directa a la Carta de las Naciones Unidas.

Sobre la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, Saab afirmó que se trató de una “extracción forzosa”, a la que describió como un secuestro internacional, al haber sido trasladados fuera del país tras el operativo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la acusación presentada contra Maduro, en la nueva imputación, eliminó gran parte de las referencias al llamado Cartel de los Soles y ya no lo señala como líder de esa presunta organización, que ahora es descrita como un sistema de clientelismo. No obstante, se mantienen los cargos por tráfico de drogas.

La acusación original, emitida por un gran jurado en 2020, sostenía que Maduro ayudó a dirigir el Cartel de los Soles conforme avanzaba en el poder, argumentos que Trump utilizó para justificar la campaña antidrogas en el Caribe iniciada en agosto pasado. Tras la captura en Caracas, el lenguaje del documento fue ajustado, aunque las imputaciones centrales permanecieron.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, luego de ser detenidos durante la madrugada del sábado en un operativo militar relámpago. Durante la audiencia, el mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y posesión de armas, y afirmó que su situación corresponde a la de un prisionero de guerra.