Arde Minnesota: asesinato de mujer desata protestas masivas contra ICE; cronología del caso Tras el asesinato de una mujer durante una redada en Minneapolis, se desatan manifestaciones en Minnesota (EFE y @BTnewsroom)

Una mujer fue asesinada durante una redada por agentes de ICE en Minnesota, a pesar de que las autoridades acusan a la mujer de intentar atropellar a los oficiales, ciudadanos se han manifestado en las calles del estado estadounidense.

Durante la mañana de este miércoles 7 de enero, durante un despliegue migratorio, una mujer de 37 años fue asesinada por un agente de ICE en Minneapolis, lo que ha levantado la indignación de diferentes pobladores, derivando en protestas. Aquí te presentamos la cronología de los hechos.

Video del asesinato de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de ICE

El asesinato de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de ICE se dio a conocer a través de un video en redes sociales que muestra el momento en el que un oficial de migración le dispara a una mujer identificada como Renee Good.

En las imágenes se puede observar una camioneta bloqueando el camino, mientras que detrás de esta se encuentra otro vehículo conducido por Renee Good. A este se le acerca un agente de ICE, el cual intenta abrir su puerta.

Ante estas acciones, la mujer retrocede su camioneta para después intentar acelerar, por lo que un oficial de migración que se encontraba adelante le dispara.

En el video se observa cómo el automóvil avanza algunos metros para después estrellarse contra un poste. De acuerdo con diferentes reportes, a pesar de que se le brindaron primeros auxilios, la mujer perdió la vida.

Versión oficial del gobierno de Estados Unidos sobre el asesinato de Renee Good por un agente del ICE

Ante los anteriores hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la muerte de la mujer, identificándola como Renee Good, y acusándola de “terrorismo doméstico”.

“Los agentes de ICE en Minneapolis estaban realizando operaciones selectivas cuando los alborotadores empezaron a bloquear a los agentes de ICE, y uno de estos violentos alborotadores armó su vehículo, intentando atropellar a nuestros agentes de la ley en un intento de matarlos—un acto de terrorismo doméstico”, fue lo informado por el DHS.

Asimismo, afirmaron que el agente de ICE que le disparó a la mujer lo hizo en defensa propia, temiendo por la vida de él y sus compañeros.

Tiempo después, en una rueda de prensa, el DHS también compartió que el agente anteriormente habría sido arrastrado por un vehículo en junio por manifestantes anti-ICE.

Donald Trump se pronuncia sobre el asesinato de una mujer en Minneapolis vinculado a un agente del ICE

Sobre los hechos ocurridos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, emitió un comunicado respaldando las declaraciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional.

“La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE”, fue parte de lo compartido por el mandatario estadunidense.

Declaración de Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, sobre el asesinato de una mujer por un agente de ICE

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras darse a conocer la noticia del asesinato de una mujer a manos de un oficial de migración, exigió la salida inmediata de los agentes de ICE de la ciudad.

Más adelante, en una conferencia de prensa, fijó su postura sobre los hechos, expresando lo siguiente:

“Al ICE, váyanse al carajo. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza, y, en este caso, están literalmente matando gente”.

Protestas en Minneapolis contra el ICE tras el asesinato de una mujer

Ante los hechos ocurridos durante la mañana de este miércoles 7 de enero, en las últimas horas se han registrado manifestaciones en el lugar de los hechos, por parte de pobladores que exigen justicia por la muerte de Renee Good.

Con veladoras y pancartas, los ciudadanos de Minneapolis han protestado, aglomerándose una gran cantidad de personas.

Asimismo, en Foley Square, Nueva York, cientos de personas salieron a las calles para exigir rendición de cuentas y cambios en las políticas migratorias.

Hasta el momento, las manifestaciones continúan de manera pacífica, sin reportarse arrestos o enfrentamientos.