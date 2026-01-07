Estados Unidos y Ucrania reanudan negociaciones para un posible acuerdo de paz con Rusia

“No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa”, afirmó el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov.

Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, señaló que se llevó a cabo una serie de consultas con los asesores de seguridad nacional de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Turquía, así como con la OTAN y la Comisión Europea.

“La conversación se centró en garantías de seguridad, la contención de la agresión rusa y los próximos pasos del proceso de paz”, detalló Umérov.

El diplomático expresó que existe un mayor enfoque en medidas políticas orientadas a soluciones prácticas. “Este tipo de negociaciones son las que crean una base para una solución pacífica real y sostenible”, sostuvo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asistió el martes en la capital gala a una cumbre denominada Coalición de Voluntarios, en la que también participaron emisarios de la Casa Blanca.

Zelenski explicó, por medio de un mensaje en Telegram, que en esta sesión está previsto abordar “las cuestiones más difíciles del marco básico para poner fin a la guerra”, específicamente las demandas territoriales de Moscú y la jurisdicción de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

“Ucrania nunca será un obstáculo para la paz”, añadió el mandatario ucraniano, ante la posibilidad de poner fin al conflicto, “siempre que exista una disposición real por parte de Rusia para cesar el fuego”, subrayó.

El presidente adelantó que “si los equipos no pueden resolver algunas cuestiones, podemos llevar el tema al nivel de los líderes”, y aprovechó para agradecer a Estados Unidos la disposición de monitorear una posible resolución y participar en la reconstrucción del país.