Gobierno venezolano retiene 17 horas a Julián Mazoy, periodista mexicano

Julián Mazoy El periodista mexicano denunció que fue retenido 17 horas por el gobierno venezolano

El periodista mexicano Julián Mazoy denunció que fue retenido durante 17 horas por autoridades venezolanas tras intentar ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia. El propio reportero confirmó que fue liberado luego de permanecer incomunicado.

El colaborador de SDP y Radio Fórmula Sonora señaló que la presión ejercida a través de redes sociales fue un factor clave para que las autoridades decidieran permitir su salida.

En su testimonio, describió la retención como una medida aplicada por su labor informativa y advirtió que la permanencia bajo custodia pudo prolongarse más tiempo sin la visibilidad pública del caso.

“Retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano. Fuimos retenidos 17 horas, con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo. Gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano decidiera soltarnos”, narró.

¿Qué pasó con el periodista Julián Mazoy?

De acuerdo con información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, la retención ocurrió cuando Mazoy intentó cruzar por el paso fronterizo de Tienditas. Desde las 20:50 horas locales, el periodista mexicano y Jeff Martínez, reportero colombiano que colabora con Testigo Directo, quedaron sin comunicación y sin posibilidad de ser ubicados.

El SNTP informó públicamente sobre la incomunicación de ambos periodistas y realizó un llamado a las autoridades venezolanas para que se proporcionara información clara, además de exigir respeto y garantías para el ejercicio periodístico.

La organización gremial señaló que este caso no es aislado. Según su documentación, decenas de periodistas han intentado ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia y se les ha impedido el acceso.

Entre el lunes 5 de enero y el 7 de enero, el SNTP registró en esa zona fronteriza seis detenciones y cuatro deportaciones de periodistas.