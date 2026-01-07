Historia de la poeta asesinada por ICE: ¿Quién es Renee Macklin?

Renee Macklin La poeta recibió un balazo en la cabeza a manos de un agente de ICE

Renee Nicole Good, conocida también como Renee Macklin, era una ciudadana estadounidense de 37 años, poeta, escritora y madre. Fue asesinada el 7 de enero de 2026 tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis que continúa bajo investigación.

Perfil de Renee Nicole Good, mujer asesinada por ICE

Originaria de Colorado Springs, Renée tuvo vínculos con Kansas City, Misuri, y otros lugares antes de establecerse en Mineapolis, Minnesota. En redes sociales se describía como “poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista desastrosa de Colorado”. Vivía con su pareja a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el tiroteo.

Familiares y amigos la recuerdan como una persona excepcionalmente amable, compasiva y atenta, dedicada a ayudar a los demás. Su madre, Donna Ganger, la definió en entrevistas con medios locales como “un ser humano increíble”. Renee era madre de un niño de seis años, fruto de un matrimonio anterior con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023.

Trayectoria de la poeta asesinada por ICE

Bajo el nombre de Renee Macklin, desarrolló una carrera literaria temprana y activa. En 2020 obtuvo el premio de la Academia de Poetas Estadounidenses mientras cursaba estudios universitarios. Su obra fue publicada en revistas literarias y también copresentó un podcast, un espacio que combinaba creación, conversación y comunidad.

¿Por qué ICE disparó contra la poeta Renee Macklin?

Renée murió dentro de su vehículo durante un operativo federal. Los informes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE sostienen que el agente disparó en defensa propia, al considerar que el automóvil de la mujer representaba un peligro para los oficiales. Esa versión es cuestionada por familiares, testigos y transeúntes, quienes afirman que Renée intentaba abandonar la escena o actuaba como observadora comunitaria preocupada por la seguridad del vecindario.

De acuerdo con los reportes disponibles, Renee recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba dentro del automóvil. Un médico presente intentó auxiliarla, aunque, según estos testimonios, los agentes le impidieron intervenir pese a haberse identificado como personal de salud.