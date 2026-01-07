Trump y Petro acuerdan reunión en EU: “Colombia puede dormir tranquila”

Petro y Trump dialogan por primera vez tras las últimas amenazas de EU a Colombia (Doug Mills / POOL / Carlos Ortega/EFE)

Gustavo Petro y Donald Trump, presidentes de Colombia y de Estados Unidos, mantuvieron en la tarde de este miércoles una conversación telefónica de alrededor de una hora en la que han acordado un encuentro muy pronto en Washington, según ha confirmado el colombiano. El diálogo es el primero que han mantenido ambos mandatarios y se da en medio de la controversia por las amenazas que ha hecho el estadounidense en contra de la soberanía nacional, pues el republicano no descarta que Washington lleve a cabo una operación en Colombia similar a la que ocurrió el sábado en Venezuela.

Trump ha dicho que fue “un honor” hablar con Petro, que “llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, según ha revelado en una publicación en la red social Truth. “Aprecio su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo”, ha añadido el estadounidense. Los arreglos para tal encuentro estarán a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio. Trump ha indicado que la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca.

Durante un discurso ante miles de manifestantes en el centro de Bogotá, Petro ha dado a entender que, de momento, las amenazas de Estados Unidos se han extinguido: “Colombia puede dormir tranquila”.

En la llamada, Petro ha dicho que defendió los resultados que ha hecho su Gobierno en la lucha contra las drogas. “Le dije que la sustitución de cultivos [de coca] voluntaria da más éxito y por eso hemos detenido la sustitución forzada (...). También le dije que 700 capos fueron extraditados con mi firma”, ha afirmado. A su vez, ha resaltado que “Trump no es bobo” y que el republicano ha sido víctima de “la extrema derecha, que le dijo que [yo] era testaferro de Maduro”. “Engañaron a Trump y por eso salió a decir algo que es absurdo para cualquier ciudadano: que Petro es el jefe del narcotráfico”.

Petro habló con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo con EU

El mandatario colombiano Gustavo Petro reveló que hace dos días mantuvo comunicación con Delcy Rodríguez, quien ejerce actualmente el poder en Venezuela, para plantearle la necesidad de abrir un canal de diálogo que involucre también a Estados Unidos. La propuesta, explicó, busca reducir las tensiones internas en el país vecino y evitar un escenario de confrontación social tras la reciente intervención militar de Washington y la detención de Nicolás Maduro.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia”, explicó.