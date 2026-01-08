Noem dice que la mujer abatida en Minneapolis usó su coche como “arma”, pero el video lo niega

Crimen policial en Minneapolis Una mujer protesta contra la brutalidad del ICE frente a los agentes que ayer asesinaron a una mujer en Minneapolis (CRAIG LASSIG/EFE)

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de nuevo en el ojo del huracán por la brutalidad de los agentes del ICE, afirmó este jueves que la mujer abatida en Minneapolis por disparos de agentes migratorios usó su vehículo como un “arma” y defendió al oficial que le disparó varias veces en la cabeza, señalando que tomó medidas para “protegerse a sí mismo y a sus compañeros”.

“Este vehículo se usó para atropellar a este oficial. Se usó como arma, y ​​el oficial sintió que su vida corría peligro. Se usó para llevar a cabo un acto violento, por lo que el oficial tomó medidas para protegerse a sí mismo y a sus compañeros agentes del orden”, sostuvo Noem en una rueda de prensa en Nueva York.

La titular de Seguridad Nacional señaló que hay una investigación en curso; no obstante, describió al agente como “un oficial experimentado que siguió su entrenamiento”.

Por su parte, ayer Noem había acusado a la mujer abatida por el agente migratorio de cometer “un acto de terrorismo doméstico”.

El coche nunca tocó al agente

Pese a que varias imágenes compartidas en redes sociales y recogidas por los medios locales muestran cómo el coche nunca tocó al agente, Noem volvió a insistir este jueves en que “fue atropellado por el vehículo”.

Noem también criticó duramente a las administraciones demócratas de Minnesota y Mineápolis, a las que tildó de “corruptas” por dejar que “criminales e inmigrantes ilegales abusaran de los programas y robaran el dinero” del estado y la ciudad.

En las últimas horas, una multitud de manifestantes se reunió en el lugar de los hechos tras el tiroteo para expresar su indignación contra los agentes locales y federales.

También se esperan hoy protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York (con información de EFE).