Machado pide al papa que interceda por los presos y por la transición en Venezuela

Vaticano El papa León XIV recibió este lunes en audiencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado (US VATICAN MEDIA HANDOUT/EFE)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, descolocada tras la decisión de Donald Trump de elegir a la número 2 del chavismo como presidenta de Venezuela, trata de reconducir su lucha contra el régimen con una visita este lunes al papa León XIV en el Vaticano, a quien ha pedido que interceda por los presos políticos y por el “avance sin demora” de la transición a la democracia en Venezuela.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país", dijo la opositora y premio Nobel de la Paz en el perfil de X de su Comando Nacional de Campaña.

Y agregó: “Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos“.

Durante la audiencia privada en el Vaticano se solicitó al pontífice “interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela".

El encuentro se produce diez días después de que los Estados Unidos de Donald Trump capturaran en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, y los trasladaran a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio del desmantelamiento de la dictadura se frenó en seco con el anuncio del republicano de que lo que le interesaba era el petróleo, y negoció explotarlo con el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez.

Al respecto, Machado reiteró la “legitimidad del presidente” Edmundo González Urrutia tras “la gesta cívica” de las elecciones del 28 de julio de 2024.

El paso de Machado por el Vaticano se produce después de que el propio Trump adelantara su intención de recibirla, previsiblemente esta semana, y de anunciar que aceptaría que le entregara el premio Nobel de la Paz, tras ofrecérselo la líder venezolana, aunque la Academia Noruega ya ha dicho que el premio es intransferible.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última el pasado viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

En esa intervención, pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el viernes que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.