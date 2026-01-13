Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: ¿Por qué se celebra este 13 de enero y dónde pedir ayuda psicológica en México?

Día Mundial de la Lucha contra la Depresión De acuerdo con la OMS, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo; conocer los síntomas y cómo adquirir ayuda es primordial para salvar millones de vidas.

La depresión es un trastorno mental silencioso, una torre de causas y circunstancias diferentes en cada persona; en esta edificación tambaleante de emociones, se acumulan una tristeza tras otra, un vacío tras otro, una risa fingida, un llanto oculto, una sensación continua de insatisfacción y frustración al no disfrutar del presente ni ser capaz de vislumbrar un futuro.

Debido a la constante necesidad de ser una persona “activa” para ser parte de una sociedad continuamente exigente de fuerza, control y productividad eficaz, las mentes que han tropezado con la depresión a veces cuentan con pocas herramientas para combatirla efectivamente; en ocasiones, ni siquiera reconocen los síntomas hasta que dificultan su rutina diaria... o es demasiado tarde.

Debido a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve cada 13 de enero como el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el propósito de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad.

Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: ¿Por qué se celebra este 13 de enero?

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo e incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial.

La depresión es uno de los trastornos del ánimo más subestimados a nivel mundial, a menudo reflejado como ‘simple tristeza’ o ‘una mala racha’, que permite a los síntomas seguir desarrollándose hasta que el tratamiento se enfrenta a una enfermedad más complicada de desentrañar.

Ante esto, la OMS y otras organizaciones de salud, utilizan el 13 de enero de cada año como un día para concientizar a la población acerca de este trastorno del ánimo, con el objetivo de expandir la información necesaria respecto a qué es, cuáles son los síntomas y cómo tratarlos inmediatamente.

¿Cuáles son las causas y los síntomas de la depresión?

La depresión en el DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5a ed.), es clasificada como un trastorno del estado de ánimo y se diagnostica con al menos cinco síntomas clave:

Tristeza y vacío, cercano a la desesperanza.

Pérdida de interés o placer por las actividades que antes generaban disfrute (pasatiempos, salidas, reuniones).

Problemas de sueño; insomnio o hipersomnia, dormir demasiado.

Fátiga y pérdida de energía, lo cual alenta los movimientos del cuerpo.

Sentimientos de inutilidad y culpa.

Estos síntomas tienden a mostrarse duranto todo el día, o casi todo el día, en un periodo mínimo de dos semanas; si la persona no accede al tratamiento, la depresión puede extenderse y degenerar la funcionalidad del individuo o individua, ocasionando incluso la ideación suicida o el acto mismo de quitarse la vida.

Este trastorno mental afecta a personas de todas las edades, sin embargo, son las personas adultas mayores y adolescentes los grupos más afectados.

En cuanto a la adolescencia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), reporta que menos de la mitad de adolescentes reciben un tratamiento adecuado, debido a que las familias tienden a subestimar la intensidad de la depresión en los menores de edad.

Ayuda psicológica para la depresión en México

Debido a la enorme presencia de depresión que finalmente está siendo visibilizada tanto en el mundo como en México, el país ha desarrollado servicios de atención psicológica y social para apoyar a la población que enfrenten este tipo de condiciones mentales y del ánimo.

En caso de necesitar la ayuda para un familiar, una amistad o para ti, uno de los contactos a los que puedes recurrir los Centros de Cuidado de las Emociones Vida Plena, Corazón Contento.

Estos centros ofrecen servicios de salud mental para las personas que habitan en la Ciudad de México, los cuales tienden diferentes dependencias en las alcaldías de la capital:

Cehuantepec, esq. C4 Xamiltepec 113-7. Mesa los Hornos, Tlalpan.

Av. Río Mixcoac 342 Piso 2. Acacias, Benito Juárez.

Perú 88, Piso 4, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX.

Calle Gitana, número 258. Colonia del Mar, Tláhuac.

Vasco de Quiroga 1345, Sta Fé, Álvaro Obregón, 01210, CDMX.

Jaime Nuno 155, Cuautepec Barrio Bajo, Gustavo A. Madero, CDMX.

Prolongación san Isidro #151, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa C.P. 09790, CDMX.

El servicio para salud mental también podrás hallarlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual cuenta con un servicio de Atención Integral a la Salud Mental, donde psicólogos y psiquiatras brindan atención.

Por su parte, también existen servicios de números de emergencia que brindan atención psicológica en toda la República Mexicana:

Asociación Mexicana de Suicidología: +52 1 221 441 4893 (WhatsApp).

+52 1 221 441 4893 (WhatsApp). Asociación Psicoanalítica Mexicana : 5570893974 | 56 1568 4796

: 5570893974 | 56 1568 4796 Clínica de Atención Psicológica Integral (CAPI): 55 56 98 56 24

55 56 98 56 24 Línea de la Vida: 01800 911 2000

Si ocupas un servicio en específico, puedes revisar el directorio de la UNAM de servicios psicológicos para ciudadanos y ciudadanas de México aquí.