Dinamarca anuncia refuerzos militares en Groenlandia con aliados de la OTAN

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, durante una comparecencia este martes en Copenhague. (EFE/EPA/LISELOTTE SABROE)

El ministerio de Defensa de Dinamarca anunció que aumentará a partir de este miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

“El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, indicó en un comunicado Defensa y agregó que habrá mayor presencia en y alrededor de la isla de “aviones, barcos y soldados, también de los aliados”.

Entre las posibles actividades que se realizaran en el año, se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

El Comando Ártico (responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe) “informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes”.

“La seguridad en el Ártico tiene un significado fundamental para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados y por eso es importante que fortalezcamos aún más nuestra capacidad de operar en la región, junto con nuestros aliados”, precisó en el comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

En rueda de prensa, celebrada mientras centenares de personas protestaban delante de la Embajada de EU en Copenhague con banderas groenlandesas, Poulsen puntualizó que aumentar la presencia militar en la isla “no es nada nuevo” y recordó los pasos dados el último año para reforzar la seguridad del área y las maniobras realizadas en septiembre con Francia, Noruega, Suecia y Alemania, países miembros de la OTAN

Asimismo, destacó que, en la próximas semanas, Dinamarca y sus aliados “árticos y europeos” determinarán cómo se plasmará de forma concreta el aumento de militares y de actividad militar.

“Pero es una clara prioridad seguir reforzando esa presencia, es algo que beneficia a toda la Alianza”, añadió Poulsen, que no quiso dar detalles sobre el número de soldados y su localización ni sobre qué países colaborarán, ya que deben ser éstos los que lo hagan.

No obstante, se rehusó a pronunciarse sobre las amenazas de una invasión militar estadounidense por tratarse de una cuestión “hipotética”, aunque considera “improbable” que un país de la OTAN pueda atacar a otro.

“Es necesario que la OTAN se involucre en mayor grado en el Ártico”, comentó Poulsen, que discutirá el tema el próximo lunes en Bruselas con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, junto con la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Apoyo de Suiza y Noruega con tropas militares

Nuuk, capital de Groenlandia (EFE/Anxo Lamela)

Por su parte, el ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció minutos antes de la conferencia de prensa que este miércoles llegarán a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas de Suecia para participar en el marco de la Operación Resistencia Ártica del Ejército danés y a petición de Dinamarca.

“Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados”, publicó Kristersson en X.

“Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Además, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, declaró a la agencia NTB que su país contribuirá con el envío de dos militares con la tarea de explorar maneras de incrementar la cooperación entre los aliados.

“Ahora mismo hay un diálogo en la OTAN sobre cómo podemos reforzar la seguridad en el Ártico, también en las zonas en y alrededor de Groenlandia. Todavía no se han sacado conclusiones, pero estamos realizando valoraciones en coordinación con los aliados”, dijo

Dinamarca ha anunciado en el último año una partida de unos 42 mil millones de coronas danesas para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, satélites y drones.

El ministro de Defensa danés, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que el país norteamericano ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

Varios países europeos, con Reino Unido y Alemania a la cabeza, han expresado la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en la isla para tratar de calmar a Donald Trump, que alude a movimientos de defensa nacional para justificar hacerse con el control de Groenlandia. (Con información de EFE)