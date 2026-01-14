¿No más visas para México? Estados Unidos congela trámites de visas para 75 países

A partir del 21 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció que congelará los trámites de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países en una decisión con impacto global.

Esta pausa indefinida es parte de una revisión profunda a los procesos consulares, con el objetivo de evitar que personas consideradas como posible “carga pública” para el sistema de bienestar estadounidense ingresen al país.

La medida fue confirmada oficialmente por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que instruyó a consulados y embajadas a rechazar solicitudes bajo las normas vigentes mientras se actualizan y endurecen los criterios de selección.

¿Estados Unidos canceló las visas para México?

¿Y esto cómo afecta a los mexicanos? A diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia, Brasil o Uruguay, México no está en la lista de los 75 países oficialmente mencionados hasta ahora.

Sin embargo, la política sí forma parte de un contexto migratorio más amplio que ha visto ya otras restricciones aplicadas desde finales de 2025.

¿Qué tipo de visas están congeladas?

Esta pausa no afecta las visas no inmigrantes, como las turísticas (B1/B2) o las de negocios o estudios. La medida se concentra en visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir permanentemente en Estados Unidos.

¿Cuál es la razón oficial de esta medida?

El argumento del gobierno estadounidense se centra en proteger los recursos públicos y asegurar que la migración sea “segura y responsable”.

El Departamento de Estado ha explicado que se está revisando cómo se evalúa a los solicitantes para determinar si podrían depender de ayudas gubernamentales en el futuro, lo que sería un “public charge”.

Factores como edad, estado de salud, situación financiera y profesión podrán pesar más en la evaluación de cada caso, lo que implica un proceso más riguroso y lento.

¿Cuáles países están en la lista de 75?

Aunque todavía no existe una lista oficial completa publicada por el Departamento de Estado, reportes internacionales filtrados y análisis independientes han identificado naciones como Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria, Tailandia, Yemen y muchas más entre las afectadas.

¿Qué impacto tiene esta decisión?

Para las personas y familias que buscaban emigrar a Estados Unidos, esta pausa representa incertidumbre y posibles retrasos de meses e incluso años. Estudiantes internacionales, familias reunificadas y trabajadores calificados podrían ver sus planes en pausa.

A nivel diplomático, varios países ya han expresado su preocupación por cómo esta política puede afectar relaciones bilaterales, especialmente con naciones latinoamericanas y africanas. La medida podría complicar acuerdos migratorios existentes y tensar los vínculos con aliados clave.

El Departamento de Estado no ha definido una fecha para la conclusión de este congelamiento ni un calendario claro para reanudar los trámites. Las autoridades estadounidenses han dicho que es necesario revisar y fortalecer los procesos de selección y seguridad antes de reactivar la emisión de visas.