Delcy Rodríguez le tiene miedo a Trump y solo está “cumpliendo órdenes”, dice Corina Machado

El director de la CIA, John Ratcliffe (d), fue recibido el jueves por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Agencia EFE)

Transición en Venezuela — La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este viernes que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela e integrante del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, Donald Trump y se limita a cumplir sus “órdenes”. Corina Machado, quien ha sido duramente criticada por regalar su Premio Nobel a Donald Trump, dijo que “Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo”, afirmó en una rueda de prensa en Washington tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido “con la suya”.

Para la líder opositora venezolana, el operativo estadounidense del pasado 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro demostró que “tenía que haber una amenaza real, una fuerza real” para lograr un cambio en Venezuela. María Corina Machado apuntó que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro “le tiene terror al presidente Trump” y está cumpliendo todo lo que le indica.

La Administración estadounidense ha excluido de momento a Machado del proceso de transición, al considerar que no tiene ahora suficientes apoyos para asumir el poder en Venezuela, y ha optado por trabajar con el Gobierno de Rodríguez, que según Trump está bajo su tutela. Machado dijo estar convencida de que habrá “una transición ordenada” en el país, aunque no quiso adelantarse a “poner fechas ni calendarios porque sería una irresponsabilidad”.

Afirmó que está trabajando “duro” para poder regresar a Venezuela junto con Edmundo González Urrutia, el candidato que según la oposición mayoritaria venezolana y buena parte de la comunidad internacional ganó las elecciones de 2024.

DELCY y LA CIA

En tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, reportaron este viernes medios estadounidenses. “Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EU, especialmente los narcotraficantes”, especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

La Crónica de Hoy 2026