Groenlandia se “calienta”: estos son los países europeos que enviarán tropas a la isla; lo último que se sabe del caso

Nuuk, capital de Groenlandia (EFE/Anxo Lamela)

Las tensiones en Groenlandia crecen con el paso del tiempo, varios países de la OTAN están desplegando un pequeño número de personal militar para participar en ejercicios conjuntos con Dinamarca mientras Trump intensifica sus amenazas por anexiorar a territorio estadounidense por la fuerza la isla ártica.

Las declaraciones del líder republicano han puesto en alarma a la alianza de seguridad europea, liderada por Estados Unidos y que data desdde hace décadas, al plantear la posibilidad de que él anexe el territorio de otro.

Dinamarca, responsable de la defensa de Groenlandia, advirtió este miércoles que un ataque a la isla acabaría con la OTAN y que también estaba ampliando su presencia militar “en estrecha cooperación con aliados de la OTAN”.

Países de la OTAN envían apoyo a Dinamarca tras amenaza estadounidense

Alemania, Suecia, Francia y Noruega han confirmado esta semana el envío de personal militar a Groenlandia. Canadá y Francia también han anunciado su intención de abrir consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia, próximamente.

Asimismo, el Ministro de Defensa de Finlandia anunció este jueves el envío de dos oficiales a la isla ártica a petición de Dinamarca para explorar la posibilidad de realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas danesas y de otros países de la OTAN.

“Hemos promovido este objetivo dentro de la OTAN en diversos contextos desde que somos miembros. La seguridad de Finlandia se refuerza cuando nuestros aliados desarrollan sus capacidades para operar en la región ártica”, expresó en un comunicado el titular finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

Por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este jueves que un equipo militar francés ya se encontraba “sobre el terreno” y que sería reforzado en los próximos días con “componentes aéreos, marítimos hy terrestres”.

EU tiene apróximadamente unos 150 soldados estacionados en su base espacial de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia.

Pero, tanto el momento como el simbolismo de los últimos anuncios de las naciones de eutopa son una muestra de solidaridad en un momento de plena tensión sin precedentes dentro de la alianza.

La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar de larga data entre 30 estados europeos, además de Estados Unidos y Canadá.

Se basa en el principio de que un ataque contra cualquiera de sus miembros debe considerarse un ataque contra todos ellos, lo que hace que las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia sean preocupantes.