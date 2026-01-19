‘Blue Monday’: así nació el mayor fraude emocional del marketing

El origen del Blue Monday El origen detrás del llamado ‘lunes más triste del año’ no se sustenta por la psicología ni la ciencia, sino que se trata de una campaña de publicidad que llegó demasiado lejos.

Hoy, lunes 19 de enero, volverá a circular la noticia sobre el ‘Blue Monday’ en medios y redes sociales, recordándonos a nivel internacional que olvidemos toda esperanza, felicidad y comodidad creada durante el día, pues este lunes está reservado para la tristeza.

Sin embargo, ¿es realmente de esta forma? ¿Existe una base científica que respalde el supuesto día más deprimente del invierno?

En esta nota te contaremos el origen detrás del Blue Monday, uno que está más ligado a la industria del marketing que a la ciencia, por lo que especialistas y organizaciones benéficas de salud mental han tratado durante años desmanteler el mito que envuelve a este día.

Blue Monday: ¿cómo y por qué se originó el día más triste del año?

Blue Monday, es el término que se utiliza para señalar al tercer lunes de enero como “el día más triste del año”, no obstante, la tristeza que se ha atribuido a esta fecha carece de base sólida en la psicología, un detalle que a menudo ha sido ignorado cada año que la noticia vuelve a dominar las redes sociales.

Este “deprimente” día invernal nace con Cliff Arnall, psicólogo de la Universidad de Cardiff, quien desarrolló una fórmula para determinar la temporada en la que era más probable la reservación de vacaciones, teniendo a consideración el clima, la situación financiera y la falta de motivación.

La investigación se llevó a cabo con la colaboración de Sky Travel, agencia de viajes con distintas especialidades desde tours internacionales hasta recorridos locales en helicópteros.

Tomando como base la información registrada por Arnall, la agencia de comunicación Porter Novelli se encargó de realizar la campaña para popularizar el Blue Monday como el día más triste del año, con el propósito de contrarrestar la disminución en reservas que la agencia de viajes había tenido durante el año anterior.

El desarrollo de la “investigación” que Cliff Arnall firmó como suyo, señalaba al tercer lunes de enero como el día más deprimente debido al "mal tiempo, gastos múltiples en compras navideñas, no haber cobrado todavía, poca motivación y el fracaso inicial de los propósitos de Año Nuevo", añadiendo también un “hallazgo” que mejoraría el ánimo de las personas afectadas por el Blue Monday.

Por supuesto, la solución presentada por la nota de prensa aquel 2005, sugería que la mejor forma de superar la tristeza era reservar un viaje... con Sky Travel.

Sin bases científicas ni una investigación legítima, el Blue Monday ha sobrevivido durante 16 años desde su origen como campaña publicitaria; sin embargo, a pesar de la invalidez de este día, es innegable que se ha convertido en un símbolo y en una oportunidad para hablar de la salud mental.

Especialistas desacreditan el Blue Monday como “el día más triste del año”: no existe respaldo científico

La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Aurora Mota Botello, desmitificó la idea de este fenómeno y confirmó su origen como una estrategia de marketing creada en el 2005 por la agencia de viajes Sky Travel.

“Un psicólogo se encargó de la creación de estudios que vinculan el estado de ánimo con la necesidad de viajar. La premisa era simple: si se establece un día como el más triste, la gente buscaría una vía de escape y los viajes se presentaría como una solución ideal”, señaló Mota Botello en entrevista con el medio Publimetro.

La académica de la UNAM también explicó que “el día más triste del año” es, originalmente, una estrategia ingeniosa y que su enorme popularidad hasta el día de hoy se debe a la “fuerza colectiva”, lo que impulsa a las personas a sentir lo mismo que los demás, incluyendo la tristeza.

Con las redes sociales llenándose de publicaciones sobre la depresión experimentada cada tercer lunes de enero, el público podría estar expuesto a una auto-percepción de melancolía cada Blue Monday.

“A la depresión no le importa qué día sea”: organizaciones de salud mental desmitifican el Blue Monday

A pesar de la popularidad que ha sostenido el Blue Monday como el “día más deprimente” durante dieciséis años, especialistas y organizaciones benéficas de la salud mental se han pronunciado contra la falta de base científica, señalando que la depresión no es exclusiva de un día único.

Today you may hear a lot about the myth of #BlueMonday, dubbed the most depressing day of the year.



But we know that depression doesn’t care what day it is. That's why we have information and support available year-round. > https://t.co/lNXbw2ihbW pic.twitter.com/9jJz8RJbXU — Mind (@MindCharity) January 20, 2020

Sin embargo, existen otras organizaciones y fuentes de información de salud mental que ocupan el Blue Monday como oportunidad para hablar de la importancia de sentir, reconocer y expresar la tristeza como un proceso para solucionarla.

La existencia de este día ofrece el espacio para señalar acciones de adaptación para vivir la tristeza de la misma forma que se pueden vivir otras emociones, transformando el “día más triste del año” —según el marketing— en un día para aprender a validar cada una de nuestras emociones, incluyendo aquellas que nos desagradan.