Maquinistas en España habrían reportado “muchos botes” en las vías en el lugar de la tragedia

Tren Iryo que descarrilo ayer en Andamuz, Cordoba

Luego del descarrilamiento de dos trenes en Córdoba, España, lo que ha dejado 40 muertos el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) dirigió al gestor de la red ferroviaria, (ADIF), y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) un reporte en el cual se solicitaba que se redujera la velocidad máxima de tránsito de los trenes a 250 kilómetros hora, debido al deterioro en la vía en aquellas líneas de alta velocidad que unen Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Se informó que con la velocidad establecida de 300 km por hora los trenes iban dando “muchos botes” y “vibrando mucho”.

Autoridades españolas reportan que aún se desconoce la causa del accidente que hasta ahora ha cobrado la vida de 40 personas, pero se ha abierto una comisión de investigación, la cual determinara la causa y la culpabilidad.

En la información brindada por el sector ferroviario se comparten declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente sobre la “rareza” del accidente ya que supuestamente cuando existen golpes en la red se coloca directamente una limitación temporal de velocidad.

La compañía ferroviaria Iryo informó que el CEO de la empresa, Fabrizio Favara, acudió la pasada noche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno y seguir de cerca la evolución de la situación y para la mañana del 19 de enero, el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu también llegó al lugar. “La compañía desea trasladar también sus condolencias a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) y agradecer su colaboración y apoyo en estos momentos especialmente difíciles para ambas compañías”, señalan.

Los datos conocidos hasta el momento indican que el tren 6189 realizaba el trayecto Málaga–Madrid y salió el domingo 18 de enero de la estación de origen a las 18:40 horas con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo. A las 19:45 horas y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua.

Por otro lado, y según indicó el ministro de Transportes, se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y el tren que circulaba es de nueva construcción, fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que “aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido” y a través de una entrevista televisiva, ha asegurado que “no se va a tener una respuesta concluyente hasta que pasen varios días”.