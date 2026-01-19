Tragedia ferroviaria en Córdoba: al menos 39 muertos tras el descarrilamiento de dos trenes

El siniestro ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, con 289 pasajeros a bordo, invadió la vía e impactó contra un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva y transportaba a unas 100 personas.

Balance de víctimas y heridos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Según informó el Servicio Andaluz de Salud, el personal sanitario ha atendido a un total de 129 pacientes. De ellos, 79 ya han recibido el alta médica, mientras que 43 continúan hospitalizados en distintos centros de salud de la región.

Investigación en curso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que se llegará hasta el fondo de lo ocurrido.“Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, afirmó.

Además, Sánchez se comprometió a informar a la ciudadanía “con absoluta transparencia y claridad” sobre las causas del descarrilamiento y garantizó a las víctimas y a sus familiares que recibirán asistencia y acompañamiento institucional “durante todo el tiempo que sea necesario”, en coordinación con todas las administraciones.

Aunque la investigación continúa en desarrollo, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) denunció que se han detectado una gran cantidad de desperfectos y una descompensación en la catenaria, lo que podría haber influido en el accidente.

Uno de los peores accidentes ferroviarios en Europa

Este siniestro es considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en Europa en lo que va del siglo XXI.

El antecedente más cercano de gran magnitud en España ocurrió en julio de 2013, cuando un tren Alvia descarriló en Galicia, causando la muerte de 80 personas y dejando más de 130 heridos.

Para encontrar tragedias de dimensiones similares en el continente europeo, es necesario remontarse a los siguientes hechos: