Trump da esperanzas a Corina Machado para integrarla al futuro de Venezuela

Venezuela — “Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera (en el futuro de Venezuela). Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, señaló este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hacer referencia a la líder opositora del país sudamericana, quien le regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz que a ella le fue otorgada en diciembre pasado.

El republicano aprovechó para abordar el tema durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con la líder venezolana. Trump aseguró que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus “narcotraficantes y prisioneros”, situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro, quien está preso en Nueva York.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, sostuvo Trump, quien agregó que ha estado “trabajando muy bien” con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar “inversiones masivas” en Venezuela, país que “tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita”.

Posteriormente, en la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque, dijo, ha resuelto ocho guerras: “Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo”, expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla. Según el líder estadounidense, Machado habría dicho: “No merezco el Premio Nobel; él sí”.

