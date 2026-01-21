Dinamarca responde a Trump: Groenlandia no está en venta

Foro de Davos El presidente de EU, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (LAURENT GILLIERON / POOL/EFE)

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, recibió con agrado el anuncio de Donald Trump de que no quiere tomar Groenlandia por las malas, pero advirtió que la isla ártica, bajo soberanía de Copenhague, no está en venta.

“Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser”, dijo Rasmussen al término de una reunión del comité de Exteriores del Parlamento danés y en respuesta al discurso minutos antes del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Rasmusen recordó que Dinamarca acordó con Estados Unidos la semana pasada crear un grupo de trabajo para discutir las preocupaciones de seguridad estadounidenses, pero sin cruzar las líneas rojas danesas de respeto a la soberanía y la integridad territorial.

“No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos”, afirmó.

“El problema sigue estando”

El titular de Exteriores danés considera que visto de forma aislada es “positivo” que Trump haya dicho este miércoles en Davos que descarta usar la fuerza para anexionarse la isla ártica.

“Pero eso no hace que el problema desaparezca. Dice que Dinamarca no puede hacerse cargo de Groenlandia, así que el reto sigue ahí todavía”, afirmó.

El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, resaltó por su parte que aunque Dinamarca tenga planes para reforzar la seguridad en Groenlandia y en el Ártico, se trata de una tarea colectiva.

“Es importante subrayar que la cuestión del Ártico es también una cuestión para la OTAN”, afirmó al término de la reunión del comité de Exteriores, en la que también participó.

“Lo que pido es un trozo de hielo”

Momentos antes, Trump insistió desde Davos en que Estados Unidos se quede con Groenlandia (mayor que el tamaño de México y con apenas 57 mil habitantes), en su gran mayoría cubierto por un casquete polar.

“Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”, comentó.

En este sentido comentó que tanto Estados Unidos como otras naciones europeas habían adquirido a lo largo de la historia otros territorios, no había nada malo en comprar este territorio autónomo danés.

“Supone un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos de América, y ha sido nuestra política durante siglos evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio (occidental), y lo hemos hecho con mucho éxito”, dijo antes de asegurar que Estados Unidos nunca había sido tan fuerte como hasta ahora.

Sobre la compra de este territorio, que ha soliviantado a la Unión Europea Trump agregó “Por eso, los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi dos siglos. Ya saben, durante dos siglos lo han intentado. Deberían haberla conservado después de la Segunda Guerra Mundial”.