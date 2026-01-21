FIFA facilita visas a aficionados rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos

La FIFA anunció una buena noticia para los aficionados que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y planean viajar a Estados Unidos. Quienes hayan comprado sus boletos directamente a la FIFA podrán acceder a un beneficio especial: citas prioritarias para la entrevista de visa estadounidense.

¿Cómo adquirir el acceso prioritario a la visa?

Para obtener este acceso, los aficionados deberán registrarse y optar por el FIFA PASS a través del sitio oficial fifa.com, lo que les permitirá agilizar el proceso de solicitud de visa ante las autoridades de EE. UU.

¿El FIFA PASS garantiza la aprobación de la visa?

Aunque el acceso prioritario facilita la obtención de una cita más rápida, la FIFA aclaró que no garantiza la aprobación de la visa. Todos los solicitantes deberán someterse a las evaluaciones habituales y cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno de Estados Unidos.

El beneficio está enfocado únicamente en reducir los tiempos de espera para la entrevista consular, un punto clave ante la alta demanda prevista por el Mundial.

¿Dónde resolver dudas sobre el trámite?

Las autoridades recomiendan a los interesados mantenerse informados y resolver cualquier duda sobre el proceso de visa a través de la cuenta oficial de X @travelgov, donde se publica información actualizada sobre requisitos y procedimientos.

Este anuncio representa un alivio para miles de aficionados internacionales que buscan asegurar su viaje con anticipación y disfrutar del Mundial 2026 sin contratiempos migratorios.