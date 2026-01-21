México reconoce el gobierno de Delcy Rodríguez para firmar acuerdos con EU

Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena en el Foro Económico Mundial en Davos afirmó que el actual gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, tiene legitimidad para suscribir acuerdos comerciales y energéticos, mientras se perfila un proceso político que podría llevar a nuevas elecciones.

La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sostuvo que el actual gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, cuenta con legitimidad para firmar convenios comerciales o energéticos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero.

Declaraciones de Alicia Bárcena en el Foro Económico Mundial de Davos

Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Bárcena explicó que Delcy Rodríguez actúa como vicepresidenta en funciones y que Nicolás Maduro sigue siendo reconocido como presidente por la mayoría de los países, lo que da sustento institucional a las decisiones del Ejecutivo venezolano. En ese contexto, consideró que el gobierno en funciones puede avanzar en acuerdos internacionales.

La funcionaria mexicana señaló que Estados Unidos actuó con cautela al permitir que continuaran al frente del país las mismas figuras que ya gobernaban, luego de la operación militar que depuso a Maduro. A su juicio, esa decisión abre la puerta a un proceso político gradual.

Un proceso de transición política y posibles elecciones en Venezuela

Bárcena consideró que el escenario actual apunta a una transición que desembocaría en elecciones, aunque no de manera inmediata. Estimó que ese camino podría tomar entre uno y dos años, periodo en el que los actores que hoy concentran el poder —como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez— tendrían que adaptarse a una nueva etapa política en Venezuela.

Desde su perspectiva, este proceso será inevitable y marcará un cambio de era en la vida política del país sudamericano, con un reacomodo institucional que, mientras tanto, permite al gobierno actual mantener relaciones y firmar acuerdos con otros países.