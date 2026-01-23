El acuerdo que salvó a TikTok en EU

Nace TikTok USDS: nueva empresa

Los nuevos propietarios de la plataforma son Oracle, MGX, Silver Lake y una nueva entidad vinculada a Michael Dell, que controlará el 80 % de la nueva empresa, bautizada como TikTok USDS y con sede en Estados Unidos.

TikTok aseguró que la nueva compañía trabajará bajo nuevas medidas, entre las que se incluyen la protección de datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y garantías de software.

Oracle asumirá el alojamiento y la protección en la nube de los datos de los usuarios. Asimismo, la aplicación será compatible con TikTok en el resto del mundo, por lo que creadores y empresas podrán seguir operando de manera global.

El nuevo consejero delegado de TikTok USDS será Adam Presser, exejecutivo de Warner, mientras que Will Ferrell, actor y comediante, será el responsable de seguridad.

La operación pone fin a una disputa legal de seis años que amenazaba la continuidad de la aplicación en el país y que incluyó vetos por parte de universidades y agencias del Gobierno estadounidense.

Durante este periodo, TikTok representó una rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, en lo que fue considerado uno de los episodios más tensos en el ámbito digital entre ambas potencias.

Trump celebra el acuerdo y agradece a China

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró públicamente el acuerdo y afirmó en su red social Truth Social que “ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses. Solo espero que quienes aman TikTok me recuerden”.

Trump agradeció al presidente chino, Xi Jinping, la resolución del conflicto e insistió en que el veto que enfrentó la aplicación durante su primer mandato se debió principalmente a “preocupaciones legítimas sobre seguridad y propaganda”.

China había subrayado con anterioridad que cualquier acuerdo debía ajustarse a sus leyes y normativas, con el objetivo de garantizar un entorno “justo, abierto y no discriminatorio” para las empresas nacionales.

El mensaje de TikTok a sus usuarios

Por su parte, Shou Zi Chew, director ejecutivo (CEO) de TikTok, publicó un breve video en la red social para agradecer a los millones de usuarios de la plataforma por “mantener su apoyo en estos años de incertidumbre”. “Estamos deseando seguir viendo su creatividad y alegría en todas partes”, añadió el empresario.