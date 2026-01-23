Vórtice polar amenaza EU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Gran tormenta invernal amenaza EU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Una gran tormenta invernal, considerada una de las más importantes de la temporada, está a punto de impactar amplias zonas de Estados Unidos y Canadá, generando fuertes nevadas, lluvia helada, acumulación de hielo y un intenso frío ártico durante los próximos días, de acuerdo con las más recientes alertas emitidas por autoridades meteorológicas de ambos países.

Este fenómeno climático comenzará a sentirse a partir del 23 de enero de 2026 y se prevé que se prolongue durante todo el fin de semana. Las autoridades estiman que el sistema invernal podría afectar a más de 170 millones de personas, convirtiéndose en uno de los eventos climáticos más severos del invierno en la región de Norteamérica.

Zonas con más afectaciones por la tormenta invernal

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), la tormenta iniciará con nevadas intensas en zonas del centro del país, principalmente en estados como Colorado, para posteriormente desplazarse hacia el este y el sur. Conforme avance, el sistema invernal impactará entidades como Texas, Kansas, Misuri y Tennessee, además de importantes ciudades de la costa este, entre ellas Washington, Boston y Nueva York.

El organismo meteorológico advirtió que esta tormenta traerá consigo una combinación peligrosa de fenómenos, lo que incrementa los riesgos para la población y los servicios básicos. Entre los principales efectos previstos se encuentran:

Fuerte acumulación de nieve en carreteras y zonas urbanas

Aguanieve y lluvia helada, que facilitan la formación de hielo.

Descenso marcado de las temperaturas

Alto riesgo de superficies congeladas en calles, puentes y caminos

Además, las autoridades señalaron que el frío podría alcanzar niveles extremos, ya que las sensaciones térmicas podrían descender hasta los -40 grados Celsius o incluso menos, especialmente en regiones donde fuertes vientos intensifican el impacto del frío ártico.

Estados en alerta y medidas preventivas

Más de 30 estados de Estados Unidos han sido colocados bajo alerta por tormenta invernal, mientras que en Canadá también se han emitido advertencias similares en diversas provincias. Los servicios meteorológicos han solicitado a la población mantenerse informada y tomar precauciones con anticipación para reducir riesgos.

En algunos estados, la severidad de las condiciones climáticas ha llevado a las autoridades locales a declarar estados de emergencia y aplicación de protocolos, especialmente para atender a la población vulnerable.

Este tipo de tormentas suele provocar afectaciones significativas en el transporte, incluyendo cancelaciones de vuelos, retrasos en trenes y cierres de carreteras debido a la nieve y el hielo. Asimismo, existe el riesgo de interrupciones en servicios básicos, como el suministro de electricidad y gas, sobre todo cuando el peso del hielo daña árboles, postes y líneas eléctricas.

Ante este escenario, las autoridades meteorológicas han emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre las que destacan:

Preparar provisiones suficientes de alimentos, agua y medicamentos.

Evitar viajes innecesarios, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta.

Proteger vehículos y viviendas contra el gélido extremo.

Seguir de manera constante las actualizaciones oficiales para tomar decisiones informadas.

Como respuesta a estas advertencias, numerosos residentes han comenzado a abastecerse de productos básicos, lo que se ha reflejado en un incremento de compras en supermercados y tiendas, principalmente de alimentos no perecederos, combustibles y artículos para calefacción.

Especialistas en meteorología han señalado que esta tormenta podría ser histórica, no solo por su intensidad, sino también por su extensión geográfica y duración, ya que se prevé que abarque desde el centro de Estados Unidos hasta el noreste del país, afectando incluso a regiones donde normalmente no se presentan condiciones invernales tan severas.

Mientras tanto, las autoridades de ambos países continúan monitoreando el avance del sistema climático y emitiendo alertas oportunas, con el objetivo de proteger a la población y reducir los riesgos asociados a este fenómeno invernal, que representa un nuevo reto ante los extremos climáticos de la temporada.

Compras de pánico por el vórtice polar

El frío era tan intenso que los estudiantes no podían realizar sus actividades en escuelas de Chicago y otras ciudades de la región centro-norte de Estados Unidos, ya que comenzaba a intensificarse una enorme tormenta invernal que duraría varios días y que provocaría cortes de energía aproximadamente en la mitad de la población de Estados Unidos, desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Los meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las áreas golpeadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Al menos 177 millones de personas estaban bajo alertas o advertencias de hielo y nieve, mientras que más de 200 millones habían recibido avisos o advertencias de clima frío, las cuales en muchos lugares se superponían.

Muchos habitantes ante tal noticia realizaron compras de emergencia, que comenzaron; tal fue el caso de Marcela, que ante la noticia compró pollo, huevos y algunas pizzas para pasar el fin de semana con su hijo de 5 años y su novio. “Será una gran tormenta”, dijo, y añadió que sus planes para el fin de semana son “quedarse en casa, simplemente estar fuera del camino”.

Este solo fue uno de los muchos casos que se están viviendo en gran parte de Estados Unidos, pues las familias han abarrotado tiendas y supermercados queriendo abastecer sus hogares con el suficiente alimento que pueda proveerles días de tranquilidad ante el vórtice polar, pues con su llegada este viernes por la tarde será difícil la salida para muchas personas.