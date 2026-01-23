Mineápolis convoca huelga general contra las redadas a inmigrantes

Sindicatos y organizaciones comunitarias organizaron una jornada de protestas en Mineápolis, contra la intensificación de la política migratoria

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha enfocado sus redadas en esta ciudad, conocida por brindar una protección especial a los inmigrantes indocumentados.

Un “apagón económico”

Los manifestantes convocaron un “apagón económico”, en el que pidieron no trabajar, no asistir a la escuela y no realizar compras, como parte de una acción denominada Día de la Verdad y la Libertad.

“Es hora de suspender el orden habitual de los negocios para exigir el cese inmediato de las acciones del ICE en Minnesota, que se rindan cuentas por parte de los agentes federales que han causado pérdidas de vidas y abusos a los residentes, y que el Congreso intervenga de inmediato”, afirmaron los organizadores del movimiento en un comunicado.

Marchas y denuncias por abusos federales

La tensión de estas manifestaciones se ha disparado a causa de la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que recibió tres disparos de un agente del ICE el pasado 7 de enero.

Este hecho desencadenó protestas masivas en Mineápolis y en otras ciudades de Estados Unidos, con marchas y actos públicos bajo consignas como “Abolish ICE” (Abolir ICE). Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos y detenciones indiscriminadas por parte de agentes federales, lo que ha incrementado la indignación entre residentes locales y activistas en todo el país.

A esta preocupación se suma la detención de un gran número de inmigrantes, incluidos menores de edad. Entre los casos más difundidos está el de un niño de cinco años que permanece retenido junto a su padre en un centro de detención en San Antonio, Texas.

Vance respalda las políticas migratorias

Ante este panorama de protestas y tensiones, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, visitó Mineápolis y se reunió con agentes del ICE para respaldar las políticas migratorias implementadas por la administración Trump. Durante su discurso, Vance defendió las acciones federales y atacó a lo que calificó como “agitadores” y líderes locales que, según él, han alimentado el descontento social.

Por su parte, autoridades locales han pedido un diálogo más equilibrado y medidas que respeten los derechos civiles a la protesta pacífica. En este contexto, un juez federal ha impuesto restricciones a las tácticas que el ICE puede emplear contra manifestantes, prohibiendo el uso de gases lacrimógenos o detenciones sin una sospecha razonable de actividad criminal.