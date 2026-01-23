¿Problemas para Trump? Su popularidad cae al 40 %

De acuerdo con un sondeo publicado el 22 de enero por The New York Times en conjunto con Siena University, solo el 40 % de los votantes registrados aprueba la gestión del presidente, frente al índice de aprobación del 50 % que mantenía antes de asumir nuevamente el cargo.

Votantes blancos y de mayor edad, su principal base de apoyo

La muestra indica que el apoyo que Trump había ganado entre grupos tradicionalmente demócratas, como jóvenes y personas con baja participación electoral, se ha revertido por completo.

La tasa de aprobación se asemeja a la registrada durante su primer mandato. De hecho, hay grupos que muestran un mayor grado de desaprobación que en 2020, mientras que el presidente estadounidense mantiene como principal base de apoyo a votantes blancos y de mayor edad.

Los demócratas recuperan ventaja en la carrera por el Congreso

Por otro lado, los demócratas han recuperado su ventaja habitual en la carrera por el Congreso. Actualmente, se sitúan cinco puntos porcentuales por delante entre los votantes registrados a nivel nacional. De acuerdo con la revista Time, esta diferencia “sería suficiente para que el partido recupere la Cámara de Representantes”.

Según una encuesta separada de AP-NORC, incluso entre republicanos existe descontento con el desempeño económico de Trump. En materia de creación de empleo, poco más de la mitad de los republicanos considera que el mandatario ha contribuido positivamente, frente al 85 % que lo afirmaba durante su primera presidencia.

El respaldo interno del Partido Republicano se mantiene

A pesar de ello, Trump continúa contando con un sólido respaldo dentro del Partido Republicano. El sondeo señala que aproximadamente ocho de cada diez republicanos aprueban su desempeño, en comparación con cuatro de cada diez adultos en la población general.

La encuesta de AP-NORC se realizó entre el 8 y el 11 de enero, con una muestra de 1,203 adultos. El margen de error es de más o menos 3.9 puntos porcentuales para la muestra general y de seis puntos porcentuales para la muestra republicana.