Un total de 14 personas fueron arrestadas por causar incendios en Chile

Un total de 14 personas fueron arrestadas en las úlitimas horas como presuntos responsables de los megaincendios en la zona centro-sur, que han dejado 21 fallecidos, así lo informaron este viernes las autoridades.

“Vamos a perseguir a quienes sean responsables. Arriesgan hasta cadena perpetua”, precisó en conferencia de prensa en La Moneda (sede del Gobierno) el presidente Gabriel Boric.

Varios megaincendios originados hace una semana han destruido ahora más de 40 mil hectáreas en las regiones de Ñuble y Bibío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, ocasionando la destrucción de más de 2 mil viviendas.

Según el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay 16 incendios en combate, la gran mayoría catalogados de megaincendios por su gran tamaño, alta intensidad, rápida propagación y su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 64 mil hectáreas, lo que implica un incremento de más del 226% frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19,252 hectáreas.

Asimismo, Boric presentó un plan de ayudas para la ciudadanía afectada por los megaincendios, que incluye bonos de hasta 1.5 millones de pesos.

El plan contempla además insumos y materiales para la recuperación productiva, apoyo en salud mental, becas de emergencia para estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria, así como operativos para mascotas.

“Hoy estamos concentrados, junto con el combate a los incendios que aún permanecen, en la entrega de las ayudas tempranas. En esta fase es clave hacerse cargo de las necesidades más inmediatas de las personas afectadas”, finalizó. (Con información de EFE)