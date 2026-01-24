ICE asesina a un hombre de 37 años en Minneapolis

Hombre asesinado por agente de ICE en Minnesota (@DschlopesIsBack/x)

Agentes de ICE asesinaron a tiro este sábado a un hombre en Minneapolis, según confirmó la Policía a medios locales, siendo este el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas ordenadas por Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento del hombre.

Asimismo, indicó que la víctima era un ciudadano blanco de 37 años que aparentemente tenía permiso de portación de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

“Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico, y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas”, explicó en rueda de prensa O’Hara.

La muerte del hombre (el segundo incidente de este tipo relacionado con las grandes redadas contra migrantes en Minneapolis en menos de tres semanas) ha quedado registrada en un vídeo compartido en Facebook en el que se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro elemento abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

“No sabemos qué ocurrió antes de la grabación que está disponible en internet en este momento. Hemos solicitado inmediatamente a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota que interviniera para llevar a cabo una investigación”, agregó.

Asimismo, aseguró que estos oficiales ya se encuentran en el lugar del suceso y que cree que también han llegado ahí agentes del FBI.

“Creo que el vídeo habla por sí solo”, destacó O’Hara, que pidió a la población de Minneapolis que abandone la zona donde se produjo el tiroteo, después de que la ciudad haya declarado prohibido el derecho de asamblea y pedido que no se recurra a la violencia o el caos en la urbe.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en su cuenta de x que “acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”.

La víctima estaba armada

El Departamento de Seguridad Nacional detalló en un comunicado que la víctima llevaba un arma corta y varios cargadores.

Según el escrito, durante una operación “contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto”, una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9 milímetros, que mostraron en una foto.

El suceso se produce a más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a balazos a una mujer de 37 años, Renee Good, en su coche en el transcurso de sus redadas antiinmigrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Minneapolis.