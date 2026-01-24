Irán afirma que responderá amenazas de Trump “en el territorio”

Las protestas en Irán

El Comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, indicó este sábado que su país responderá a las amenazas de Donald Trump “sobre el terreno” después de que anunciase el envío de una “flota enorme” estadounidense a aguas cercanas a Irán.

“Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo”, dijo Mousavi, quien dirige el potente programa de misiles balísticos iraní, precisó Mousavi a la televisión estatal Press TV.

Por su parte, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Esmail Kowsari, reiteró que si Estados Unidos ataca al país, se responderá de manera letal.

“Si los enemigos cometen un acto agresivo, recibirán una respuesta letal y disuasoria, y las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, destacó el exmilitar.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Irán reprimió unas protestas de las que acusa a EU e Israel y en cuya intervención han muerto más de 3 mil personas, según las autoridades iraníes y oenegés opositoras.

En sus últimas declaraciones acerca del país persa, el republicano aseguró que “una flota enorme” se dirige a aguas cercanas a la nación y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que suceden dentro del territorio. (Con información de EFE)