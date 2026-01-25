Treinta hospitalizados por un rayo durante una marcha en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Brasil El diputado Nikolas Ferreira lideró manifestación por la amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, este domingo en Brasilia (Andre Borges/EFE)

Decenas de personas resultaron heridas tras la caída de un rayo en la plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser encarcelado por golpismo, informaron fuentes oficiales.

El Cuerpo de Bomberos afirmó que atendió a 72 personas, la mayoría con síntomas de hipotermia y golpes fruto del pánico que se generó entre los manifestantes justo después de la descarga eléctrica.

Treinta de ellas fueron conducidas a hospitales de la zona para mayores cuidados, de las que ocho presentan “condiciones inestables”, de acuerdo con el balance preliminar oficial.

Los manifestantes se encontraban cerca de la Plaza do Cruzeiro, esperando el final de la marcha promovida por el diputado ultra Nikolas Ferreira en defensa del exmandatario, condenado y preso por tramar un golpe de Estado.

La jornada de este domingo estuvo marcada por las fuertes lluvias que han azotado el Distrito Federal de Brasilia, condiciones que, sin embargo, no impidieron que se sumaran miles de personas a la movilización.

“Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo. Los bomberos y los servicios médicos de emergencia ya estaban allí preparados, pero era demasiada gente al mismo tiempo”, explicó al portal G1 el comerciante Alfredo Santana.

El diario local ‘O Povo’ divulgó un video en sus redes sociales del momento exacto en el que el rayo cae sobre un punto donde aguardaban varios bolsonaristas bajo la lluvia.

La protesta de hoy fue la última etapa de una caminata que empezó el lunes pasado, cuando Ferreira partió desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, en dirección a la capital brasileña, durante la cual lo acompañó un grupo de seguidores y aliados del exmandatario.

El congresista, una de las voces de la extrema derecha brasileña más activas en redes sociales, asegura haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal.

Este domingo, se le sumaron miles de personas a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. Pese al accidente causado por la caída del rayo, la protesta continuó hasta su dispersión.

Ferreira y sus acólitos criticaron a la Corte Suprema y exigieron la libertad de Bolsonaro, condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años y 3 meses de prisión por “liderar” un complot golpista para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista ingresó en prisión a finales de noviembre, primero en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el pasado 15 de enero, en un complejo penitenciario, también en la capital brasileña.

Los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022) han solicitado en diversas ocasiones la prisión domiciliaria de su cliente por su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos presentados hasta la fecha.