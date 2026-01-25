Venezuela libera a 80 presos políticos en jornada de excarcelaciones

80 presos políticos son liberados en Venezuela Foro Penal confirma nuevas excarcelaciones (Agencia EFE)

Al menos 80 personas consideradas presos políticos fueron excarceladas en Venezuela este domingo 25 de enero, como parte de un proceso de liberaciones que avanza en el país, informó la organización de derechos humanos Foro Penal.

Las personas liberadas forman parte de manifestantes detenidos tras las protestas contra las últimas elecciones de Nicolás Maduro, mismas que la oposición calificó de fraudulentas.





Contexto político detrás de las liberaciones

Este escenario también ha reactivado el debate internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, mientras organismos civiles y sectores políticos siguen presionando para que las liberaciones continúen y se garantice el debido proceso a personas detenidas por motivos políticos, en un momento clave para la estabilidad institucional del país.

Analistas advierten que el avance de este proceso dependerá de la voluntad política de las partes involucradas y de la implementación de mecanismos de verificación independientes.

Foro Penal detalla el proceso de excarcelación

Alfredo Romero, director de Foro Penal, compartió en redes sociales: “Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados hoy en todo el país. Probablemente se produzcan más excarcelaciones”, apuntó el dirigente de la organización.

Por su parte, Gonzalo Himiob, integrante de Foro Penal, confirmó que las excarcelaciones se realizaron durante la madrugada de este domingo.





Llamado al diálogo y búsqueda de estabilidad

La liberación de estas 80 personas se da tras el llamado de la presidenta interina, quien incentivó alcanzar acuerdos con la oposición para promover la “paz” en el país venezolano, tras las recientes tensiones políticas.

Diversos sectores políticos y sociales han señalado que este gesto podría representar un primer paso para destrabar el conflicto interno, aunque advierten que aún existen cientos de personas detenidas por razones políticas, según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

En este contexto, la comunidad internacional mantiene la atención sobre el desarrollo de los acuerdos y el cumplimiento de compromisos en materia de libertades civiles, mientras se evalúan posibles nuevas medidas diplomáticas y mecanismos de mediación para favorecer un proceso de estabilidad política en Venezuela.