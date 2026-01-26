Avión privado con 8 pasajeros se estrella al despegar en el aeropuerto de Bangor, EU

Accidente de avión en Estados Unidos Un jet ejecutivo con ocho personas a bordo se accidentó la noche del domingo en el Aeropuerto Internacional de Bangor, Maine

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló la noche del domingo durante una maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado estadounidense de Maine, informaron autoridades aeroportuarias y la Administración Federal de Aviación (FAA). El incidente obligó a cerrar la pista de manera temporal y activó protocolos de emergencia dentro de la terminal aérea.

¿Qué se sabe de la aeronave accidentada en el aeropuerto de Bangor?

De acuerdo con datos oficiales y registros de seguimiento aéreo ADS-B, la aeronave accidentada es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650, con matrícula N10KJ, que había llegado a Bangor procedente de Houston. El percance ocurrió alrededor de las 19:45 horas, tiempo local, cuando el avión intentaba despegar.

Minutos después, comenzaron a circular reportes sobre una aeronave volcada dentro del recinto aeroportuario, lo que generó la movilización inmediata de bomberos, paramédicos y personal de seguridad hacia una de las pistas.

Se desconoce el estado de salud de las ocho personas que iban a bordo del Jet

Las autoridades confirmaron que el jet transportaba a ocho personas al momento del accidente. Hasta ahora, no se ha dado a conocer información oficial sobre la gravedad de las lesiones o el estado de salud de los ocupantes.

CNN reportó que se trata de un avión ejecutivo y que las autoridades aún no han detallado si hubo personas lesionadas de gravedad. Según registros federales, la aeronave está registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Houston.

Aeropuerto de Bangor cierra temporalmente la pista de vuelos y activo operativo de emergencia

A las 20:25 horas, el Aeropuerto Internacional de Bangor informó a través de sus redes sociales que la pista permanecería cerrada mientras se atendía la emergencia y se realizaban las primeras investigaciones.

“La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación”, señaló el mensaje difundido por la terminal aérea.

Conforme avanzaron las labores, las operaciones comenzaron a reanudarse de forma gradual.

Investigación en curso

La FAA confirmó que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del accidente. El siniestro ocurrió en medio de una fuerte tormenta de nieve que afecta al noreste de Estados Unidos, una condición que podría ser considerada dentro del análisis del caso.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que detalle las causas del accidente ni las condiciones exactas en las que ocurrió el despegue. Las autoridades mantienen la zona bajo revisión mientras continúan las indagatorias.