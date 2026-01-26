Casa Blanca tacha de tragedia la muerte de enfermero en Minnesota; culpa a los demócratas del incidente

Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años asesinado por ICE (@muhiremunana1/X)

La Casa Blanca calificó este lunes como una “tragedia” la muerte de un manifestante a manos de agentes de ICE en Minnesota, a la vez que culpó a las autoridades locales del Partido Demócrata de lo ocurrido.

En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el presidente Donald Trump “no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles de Estados Unidos ni en las comunidades de todo el país”.

“Considera que lo sucedido el sábado es una tragedia, pero para el presidente Trump todas las vidas son igual de valiosas”, agregó y afirmó que los medios de comunicación dan más atención a este caso que al de víctimas de migrantes irregulares.

Asimismo, reiteró que el incidente del sábado “sigue bajo investigación activa” por parte del FBI y culpó a los demócratas de haber agitado las calles.

“Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de líderes demócratas en Minnesota durante semanas”, destacó la portavoz, quien dijo que estos difunden “mentiras sobre los agentes federales del orden público que arriesgan sus vidas a diario” para detener a los “delincuentes indocumentados”.

Trump sostuvo una llamada telefónica con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, para abordar la situación, la cual calificó de positiva.

Además, anunció el envio al estado de su “zar” de la frontera, Tom Homan, para supervisar el operativo, en un gesto interpretado por algunos como un distanciamiento respecto a la gestión de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien hasta ahora ha estado al frente de la operación.

No obstante, Leavitt aseguró que Trump mantiene su confianza con la secretaria de Seguridad Naciona, Kristi Noem y con Bovino.

Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años, fue asesinado a tiros el pasado sábado por agentes federales de inmigración durante las protestas desatadas en Minneapolis en contra de las redadas.

Las autoridades locales, del Partido Demócrata y los manifestantes piden a la Administración Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto fraude masivo en programas sociales. (Con información de EFE)