Kristi Noem, Stephen Miller y Greg Bovino: el triángulo del terror de la Administración Trump

Represión La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, viajó a El Salvador a inspirarse en la macrocárcel de Nayib Bukele, donde acabaron muchos migrantes sin el debido proceso

Estados Unidos ha caído en una espiral de violencia impulsada por el gobierno de Donald Trump que pone en riesgo la vida no ya de las víctimas habituales —inmigrantes, negros e hispanos— sino que ha puesto en la diana a los blancos.

Los ejecutores de esta deriva fascista del gobierno estadounidense, que este sábado se cobró una nueva víctima, Alex Pretti, ciudadano estadounidense de raza blanca, que fue muerto a tiros por agentes del ICE en Minneapolis, epicentro de la violencia policial ejercida contra los que tratan de impedir las redadas indiscriminadas de inmigrantes somalíes, son la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el asesor presidencial, Stephen Miller, y el jefe del ICE, Greg Bovino, cuyo rostro se ha convertido en el símbolo de la represión de la administración republicana.

Kristi Noem:

La exgobernadora de Dakota del Sur seguramente llamó la atención de Donald Trump cuando escribió en su biografía, sin que le temblara el pulso, que, como su perra Cricket era “incontrolable” y la “odiaba”, decidió “matarla a tiros”. También se le debió hacer gracioso al magnate republicano que en el mismo libro relataba que mató también a tiros a una cabra “porque olía mal”.

A pocos les extrañó cuando Trump la eligió para que liderase el Departamento de Seguridad Interior (DHS), que controla los dos cuerpos más polémicos: la Patrulla Fronteriza y el ICE, la agencia encargada de las redadas, a las que, literalmente, les ha dado licencia para matar.

“Váyanse ahora, si no te vas, te cazaremos” fue su lema de arranque en el cargo, lo que le valió el sobrenombre de cazamigrantes.

Los graves disturbios ocurridos en Los Ángeles en junio, tras ordenar Trump el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en apoyo al ICE, Noem aprovechó que se publicaron muchas imágenes de inmigrantes y activistas con banderas mexicanas para culpar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de estar detrás de los alborotadores.

“Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso, no debería estar alentando las violentas protestas que están ocurriendo”, aseguró, sumándose a las calumnias y bulos habituales de su jefe, quien declaró por su parte que “la izquierda radical es responsable de los disturbios” en la segunda ciudad del país y en el mayor bastión hispano.

Noem, una gran entusiasta de los macrocentros de detención, como el de Nayib Bukele en El Salvador o Alcatraz-Alligator en Florida, los que visitó, se muestra implacable en la represión, sin importar si envía a países de origen a ciudadanos estadounidenses, como el salvadoreño Kilmer Ábrego García, encerrado en la cárcel salvadoreña, o la niña con cáncer que sacó de un hospital angelino y envió a México de regreso.

Tras ordenar las redadas masivas en Nueva York, Noem sacó su lado más indigno para vanagloriarse de estar “sacando la basura de estas calles”. Sin embargo, el desprecio a los inmigrantes en el bastión liberal provocó el efecto contrario al que hubieran deseado los republicanos: ayudó a disparar la popularidad del candidato demócrata de origen indio y confesión musulmana, Zohran Mamdani, quien acabó arrasando en las elecciones de noviembre.

Stephen Miller:

Siniestro Stephen Miller, asesor de Trump y artífice de la cruel política antiinmigrante del gobierno de EU

Es, probablemente, el personaje más oscuro y siniestro de la administración Trump desde su primer gobierno, cuando planeó la separación de niños de sus padres migrantes en la frontera y que fueran encerrados en celdas.

Su ideología es abiertamente xenófoba y racista, lo que llevó un día a Trump a decir en tono jocoso que “si dependiera de Stephen, Estados Unidos tendría sólo 100 millones de ciudadanos y todos se parecerían a él”.

En el primer mandato de Trump (2017-2021) fue el cerebro detrás de la llamada “Prohibición a personas musulmanas”, que vetó la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y que ya tuvo su nueva versión en este segundo gobierno, con la prohibición de entrada para los ciudadanos de 75 países.

“Debemos reducir drásticamente la inmigración legal y detener la inmigración ilegal para proteger la identidad estadounidense”, es una de las frases que repite, pese a que niega la evidencia: la grandeza de Estados Unidos se ha construido precisamente gracias a los inmigrantes.

También de Miller es la idea de atacar militarmente a México. El asesor de mirada zorruna y apodado por algunos republicanos recelosos como “el Rasputín de la Casa Blanca” ha afirmado que Estados Unidos debería considerar acciones militares contra los cárteles en México, señalando que estos grupos ejercen control territorial y político en la frontera sur.

Según denuncia, “toda la franja física de nuestra frontera sur, en el lado mexicano, está bajo el control de organizaciones narco-terroristas”. En una entrevista a Fox News en 2025, Miller declaró que “los cárteles gobiernan la Ciudad de México”, comparando la violencia en la capital con zonas de guerra como Bagdad. Además, advirtió a ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de visitar la ciudad, calificándola como una urbe peligrosa.

Una de las frases de Trump que más han escandalizado lleva el sello de Miller, como confirmaron fuentes de la Casa Blanca. La pronunció días después del ataque a Venezuela que acabó con el encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro. Cuando se le preguntó por los límites sobre cómo ejerce su poder en el ámbito mundial respondió impasible: “Sólo mi propia moralidad… No necesito la ley internacional”. El 20 de enero colgó en sus redes una imagen del mundo que desea, con un mapa en el que la bandera estadounidense está sobre Groenlandia, Canadá, Venezuela y el Canal de Panamá (al menos no estaba México).

Imperialismo Trump publicó imagen de una reunión en el Despacho Oval con la bandera de Estados Unidos en Canadá, Groenlandia, el canal de Panamá y Venezuela

Greg Bovino:

Gestapo revival El jefe del ICE, Greg Bovino, patrulla las calles de Minneapolis con abrigo de estilo nazi

Quizá la mejor definición que se ha hecho hasta ahora del jefe del ICE (la sigla más odiada de Estados Unidos), especialmente tras los sucesos en Minneapolis, la dijo el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, durante una entrevista el jueves pasado en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza): “Greg Bovino, vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay, se pasea por las calles que sus agentes han incendiado. Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece… sin el debido proceso”.

Bovino se siente a gusto mostrando a las cámaras y celulares de los vigilantes voluntarios de los movimientos de los agentes del ICE su corte de pelo militar, su abrigo color pardo y siempre rodeado de agentes encapuchados, como los que asesinaron a sangre fría en su coche a Renee Good hace dos semanas, y el sábado a Alex Pretti, como quedó registrado en los celulares.

Desafiante, no tiene la menor intención de ordenar a sus tropas que dejen de ser gatillo fácil; por el contrario, alaba su trabajo y los anima a seguir, porque cuenta con total inmunidad. Como dijo el “comandante en jefe general” (así lo llama orgullosa Kristi Noem), las víctimas mortales son “terroristas domésticos”, y como añade Trump: “lunáticos de izquierda”.

Lo dijo quien, el mismo día que juró su segundo mandato, indultó a los militantes de grupos de extrema derecha que asaltaron el Capitolio para pervertir el proceso democrático. Para el presidente y para el trío que jalea el terror en las calles, ellos sí son “patriotas”.