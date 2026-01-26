Trump se muestra ahora dócil tras el clamor nacional por la brutalidad del ICE

Terror en Estados Unidos Las manifestaciones contra la brutalidad del ICE se extienden por todo el país (CRAIG LASSIG)

Atrapado en sus propias mentiras sobre las víctimas del ICE en Minneapolis —Renne Goodman y Ale Pretti eran “terroristas domésticos” y los agentes dispararon en defensa propia— el presidente Donald Trump se muestra ahora más dócil y dispuesto a rebajar la tensión, tras ordenar previamente la mayor militarización de la historia de una ciudad estadounidense, con cuatro mil uniformados desplegados.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. ¡Se está logrando mucho progreso!” anunció Trump, quien ha dejado de llamar “terroristas” y “lunáticos de izquierdas” a Pretti y anteriormente a Renee Goodman —asesinada por otro agente del ICE el 7 de enero— para decir este lunes, en palabras de su vocera Karoline Leavitt, que el mandatario republicano considera lo sucedido “una tragedia”, porque para él, aseguró, “todas las vidas son igual de valiosas”.

En consecuencia, Trump anunció la llegada urgente a Minneapolis del “zar de la frontera”, Tom Homan, para que tome el mando y sustituya al polémico jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, cabeza visible de la brutalidad en las redadas, ordenadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem.

El presidente también conversó ayer por teléfono con el gobernador del estado, Tim Walz (demócrata al igual que el alcalde), con quien dijo estar “en la misma sintonía”, pese a que hasta el domingo lo culpó de ser responsable de lo que ocurre en su estado, por atacar al ICE y exigir su retirada.

Por su parte, Walz aseguró que Trump se comprometió durante la llamada a estudiar una reducción del número de agentes federales en el estado y a mejorar la coordinación en operativos dirigidos contra migrantes indocumentados buscados sólo por delitos violentos, dejando de criminalizar a todos por igual.

El gobernador reiteró además la necesidad de que haya investigaciones “imparciales” sobre las muertes de Renee Good y de Alex Pretti. Sobre la muerte del joven enfermero, la versión oficial sigue siendo que trató de disparar a los agentes del ICE, pese a que los videos muestran que sólo intentó proteger a una mujer que fue rociada con gas pimienta por los uniformados.

“Ameritaba un arresto no una pena de muerte”

La mentira del gobierno sobre otro asesinato del ICE en Minneapolis ha exacerbado al máximo la tensión en EU y llevó incluso a que el diario de cabecera de los conservadores, The Wall Street Journal, publicase este lunes un editorial inaudito por su crítica contra el gobierno.

Siempre con mucha cautela, para no provocar la ira del mandatario y magnate republicano, el WSJ publicó un raro editorial crítico contra el presidente, en el que dijo que “es hora de que ICE haga una pausa” en Minneapolis, si no quiere que la bola de nieve de la indignación ciudadana no pare de crecer.

“Pretti cometió un trágico error al interferir con los agentes de ICE, pero eso ameritaba un arresto, no una sentencia de muerte”, afirma el rotativo conservador, que metió el dedo en la llaga al recordar que la muerte absurda del enfermero de 37 años ocurre cuando la opinión pública no acaba de digerir aún la foto del arresto de un niño de 5 años por agentes, como si se tratara de un delincuente más.

“Los estadounidenses no quieren que las fuerzas del orden disparen a la gente en la calle ni arresten a niños de cinco años. El presidente que dijo que hay que tener corazón para aplicar la ley debería demostrarlo”, señaló.

Según el “Journal”, “o bien muchos agentes de ICE no están debidamente capacitados o están muy nerviosos por la oposición en las calles”, lo cual no quita para que los hechos exijan “un replanteamiento de su conducta”, ya que la situación en la misma ciudad donde los agentes asesinaron a la joven Renee Good el 7 de enero “es contraproducente para los republicanos”.

“Debería ser más prudente”: Ted Cruz

En el mismo tono y preocupados por el daño electoral que reflejan ya las encuestas ante la brutalidad de los agentes, el muro republicano en torno a Trump muestra claras señales de grietas.

El senador por Texas, Ted Cruz, dijo que el Gobierno de Trump debería ser “más prudente” al describir el asesinato de Pretti y otros incidentes después de que miembros del Gabinete tildaran a la víctima de “asesino” y “terrorista doméstico” tras su muerte.

Por su parte, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino, solicitó la comparecencia de los responsables del ICE, tras recordarles que su “principal prioridad sigue siendo mantener a los estadounidenses seguros”.

A esa petición se sumaron figuras republicanas de peso, entre ellas el representante Michael McCaul y los senadores Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy, quien calificó el video como “extremadamente perturbador” y advirtió que la “credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional están en juego”.

Incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott, referente del ala conservadora por su política migratoria de línea dura, sugirió que la Casa Blanca debe “reequilibrar” las redadas. Aunque acusó a los funcionarios estatales y locales de Minnesota (demócratas en ambos casos) de “incitar a la violencia”, sus declaraciones repartieron responsabilidad tras la muerte de Pretti al insistir en la necesidad de cambios que incluyan “que los agentes encargados de las deportaciones realicen su trabajo de una manera más estructurada” (una manera eufemística de decir “de una manera que evite el gatillo fácil de los agentes”).

Menos eufemístico y más directo se mostró en cambio el gobernador de Vermont, Phil Scott, uno de los más carismáticos y con mejor aprobación de Estados Unidos, quien calificó el tiroteo de Alex Pretti de “asesinato” y señaló que las operaciones del ICE en Minneapolis (para expulsar a inmigrantes somalíes, a los que Trump calificó de “basura que no sirven para nada”) son un “fracaso completo”, por lo que se unió al coro de legisladores que piden rendición de cuentas.

Esto es, precisamente, lo que exigió este lunes el otro gran diario nacional, aunque en este caso desde la ideología progresista: “The New York Times”.

En un durísimo editorial titulado “La administración Trump nos miente en la cara. El Congreso debe actuar”, el diario alerta del comportamiento del gobierno “como un régimen autoritario” y apunta indicios criminales de Noem y Bovino, con la complicidad del presidente y de su asesor Stephen Miller, quien no dudó en llamar “asesino” al enfermero asesinado.

“Cuando el Gobierno mata, tiene la obligación de demostrar que actuó en interés público. El Congreso debería investigar tanto las circunstancias de los recientes asesinatos en Minneapolis como la conducta general de las agencias federales involucradas en la ofensiva migratoria del Sr. Trump, incluyendo su trato a los manifestantes pacíficos”, indica el texto.

El diario acusa a Noem y Bovino de mentir tras defender públicamente la muerte de Pretti “como lo hacen los regímenes autoritarios que exigen que la gente acepte las mentiras como una demostración de poder”.

Igualmente, el Times aseguró que es “una vergüenza” un comentario de Trump tras la muerte de Pretti, que era enfermero de cuidados intensivos, al publicar una foto suya en redes sociales describiéndolo como “el arma del pistolero”.

“El Gobierno federal necesita restablecer la confianza pública en las agencias y los funcionarios que llevan a cabo la ofensiva de Trump contra la inmigración. Si se permite que la administración actúe con impunidad y evite incluso la rendición de cuentas más básica, el resultado será más violencia”, concluyó