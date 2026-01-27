Al menos 37 familias aisladas tras el desbordamiento del río Pilcomayo en Paraguay

En Paraguay, la situación generada por las lluvias intensas y la crecida del río Palcomayo ha cambiado en los últimos días. Aunque el río se desbordó recientemente e aisló a varias comunidades, las autoridades informaron que el número de familias en aislamiento ha disminuido, lo que representa un avance en la atención y mitigación de la emergencia.

El coronel (R) Arsenio Ramón Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), explicó que el nivel del río ha empezado a descender tras las últimas lluvias, lo que ha permitido un mejor acceso a algunas zonas afectadas y ha reducido el número de familias que permanecen aisladas por el agua. Según el informe más reciente, 37 familias permanecen aisladas, la mayoría en la localidad de Margariño, considerada una de las áreas más afectadas por el desbordamiento.

Zárate aclaró que estas familias no están directamente inundadas, sino que se encuentran rodeadas de agua que impide la circulación normal hacia otras zonas. Esto significa que aún necesitan ayuda, pero la mejora en las condiciones del río ha facilitado llegar a ellas con asistencia humanitaria y kits de alimentos.

La ayuda enviada por la SEN incluye principalmente alimentos no perecederos, entre otros recursos para apoyar a las comunidades afectadas. El ministro aseguró que la entrega de estos paquetes de ayuda comenzó a partir de la tarde del último martes, cuando los equipos comenzaron a distribuir los suministros en Margariño. Además, se envió equipo especializado, como una deslizadora, destinada a movilizarse en zonas donde el acceso terrestre sigue siendo difícil.

Aunque la cantidad de familias aisladas ha disminuido, las autoridades mantienen la vigilancia y recalcan la importancia de seguir respondiendo a las necesidades de estas comunidades hasta que se restablezca totalmente la normalidad. Zárate señaló que, incluso en las zonas donde el aislamiento persiste, no ha sido necesario evacuar a nadie por el momento, ya que las familias han podido permanecer en sus hogares mientras reciben la ayuda ofrecida por el gobierno.

La situación del río Pilcomayo ha sido un desafío para las autoridades regionales y nacionales. En meses anteriores, la crecida del Pilcomayo dejó centenares de familias aisladas en distintos puntos del Chaco paraguayo, especialmente en localidades como Pozo Hondo y otras comunidades del departamento de Boquerón, debido a la imposibilidad de acceder por vía terrestre.

Para enfrentar este escenario, la SEN realizó un amplio operativo de asistencia humanitaria que incluyó el envío de alimentos, atención médica y la distribución de insumos básicos. En algunos casos, la ayuda se entregó incluso atravesando fronteras con apoyo logístico desde Argentina cuando el acceso por tierra no era posible.

Las tareas de apoyo continúan en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional, para asegurar que las familias afectadas cuenten con los recursos necesarios mientras se normaliza la situación en las áreas afectadas por el desbordamiento del río Pilcomayo.