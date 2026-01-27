El conservador Nasry “Tito” Asfura, favorito de Trump, asume el cargo de presidente de Honduras

El nuevo presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura (Gustavo Amador/EFE)

Nasry “Tito” Asfura asumió este marte como nuevo presidente de Honduras en el período 2026-2030, en sustitución de Xiomara Castro.

“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, enfatizó al tomar posesión en una ceremonia en el Parlamento hondureño, con su mano izquiera sobre una bibila sostenida por una de sus hijas.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, fue elegido presidente en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El nuevo mandatario, quien tres días antes de las elecciones rebició el apoyo de Donald Trump, no fue reconocido como presidente por la líder saliente, Xiomara Castro, haciendo alusión a que hubo “fraude” en los comicios.

No obstante, le deseó suerte a su predecesor en un acto celebrado este lunes.

“Quiero desearle suerte a ‘Tito’ Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país, eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras”, expresó Castro en la capital del país.

El nuevo líder hondureño no invitó a presidentes ni jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de “austeridad” y prefirió asumir el cargo en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital del país.

Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.

“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien”

Al asumir el mandato, Nasry Asfura le dijo al pueblo hondureño que “no les fallará” y que, con su Administración, todo estará bien.

“Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras”, destacó en un discurso de diez minutos desde Tegucigalpa, capital de Honduras.

“Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir”, agregó.

Asimismo, comentó que en su Adiministración, de cuatro años, reducirá el tamaño del Estados, lo que implicará el cierre de unas 38 instituciones “para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas”.

En materia de salud, puntualizó que resolverá la kora quirúrgica y la falta de medicamentos en los hospitales, mientras que en educación dijo que ya mandó a imprimir 10 millones de libros para 1.2 millones de alumnos del primero al undecimo grado.

El nuevo líder hondureño reiteró su mensaje de campaña donde detalló que trabajará para crear empleos fomentando la inversión e impulsar obras de infraestructura “para el desarrollo del país”.

“No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura, la conectividad entre municipios y empresas, desarrollo para el país”, añadió.

Su oferta también incluyó a la agricultura, destacando la importancia de “volver al campo” y apoyar a la gente “para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo”.

En cuanto al turismo, subrayó que su apuesta será para generar empleo y desarrollar las bellezas que tiene Honduras, mientras que en lo social, prometió que llevará a todo el país “sin distingo de colores a todo un pueblo”.

“No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante, eso no puede ser, los hondureños queremos paz y prosperidad y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo”, precisó en su discurso, donde no se refirió a asuntos exteriores ni política internacional.

“Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo, una familia dividida no avanza y Honduras es una gran familia que debe respetarse y trabajar unida por su futuro”, finalizó.