¿Existe vacuna contra el virus Nipah? OMS da detalles (Uffpost)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró un bajo riesgo de propagación del virus Nipah en Asia, pero instó a mantener la vigilancia. Autoridades de salud de la India mantienen bajo observación a 190 personas tras la detección de dos casos confirmados.

La OMS calificó como de “bajo riesgo” la propagación del virus Nipah, luego de la detección de dos casos confirmados en la localidad de Barasat, identificados el 13 de enero por el Instituto Nacional de Virología de la India.

De acuerdo con un portavoz de la agencia sanitaria internacional, “India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”, luego de que el lunes 26 de enero se notificara a la OMS la detección de los casos en dos enfermeros.





¿Existe vacuna contra el virus Nipah según la OMS?

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “no existe tratamiento ni vacuna disponible para personas ni animales” contra el virus Nipah, transmitido por murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae a los humanos. Sin embargo, el tratamiento principal para las personas infectadas es la terapia de apoyo, detalló el organismo de las Naciones Unidas.

La agencia de la ONU explicó que la infección por el virus Nipah puede provocar afecciones clínicas que van desde una infección asintomática (subclínica) hasta infecciones respiratorias agudas y encefalitis mortal.





Ministerio de Salud de la India refuerza vigilancia y seguridad hospitalaria

Tras la detección de dos personas con síntomas relacionados con el virus Nipah, el Ministerio de Salud de la India mantiene bajo vigilancia a 190 personas que tuvieron contacto con un hombre y una mujer, identificados como enfermeros de un hospital privado de Barasat.

Además, se reforzó el uso de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal de salud como medida preventiva, pese a que no existen pruebas concluyentes de transmisión sostenida de humano a humano.





Riesgo de propagación según OMS: ¿Qué es el virus Nipah y cuáles son los antecedentes?

Aunque el organismo de sanidad mundial confirma que el virus puede transmitirse de persona a persona, considera que el nivel de riesgo de propagación es bajo.

La OMS confía en la capacidad de contención de países como la India, con quienes ha mantenido comunicación constante desde el reporte de los casos confirmados.

Este virus zoonótico fue identificado por primera vez en 1999 durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia, el cual no tuvo una propagación mundial, y posteriormente en Bangladesh en 2001.

Durante el primer brote reconocido en Malasia, que también afectó a Singapur, la mayoría de las infecciones humanas se debieron al contacto directo con cerdos enfermos o sus tejidos contaminados. Actualmente, no existen estudios concluyentes sobre la persistencia del virus en fluidos corporales o en el medio ambiente, incluidas las frutas.

No obstante, se ha encontrado evidencia del virus en murciélagos del género Pteropus, por lo que otras regiones podrían estar en riesgo, como Camboya, Ghana, Indonesia, Madagascar, Filipinas y Tailandia.





Formas de transmisión del virus Nipah según la OMS

La OMS ha informado casos de transmisión del virus Nipah de persona a persona entre familiares y cuidadores de pacientes infectados.

Durante brotes en Bangladesh y la India, el virus se propagó a través del contacto cercano con secreciones y excreciones de personas infectadas. En Siliguri, India, en 2001, el 75% de los casos registrados ocurrieron entre personal hospitalario o visitantes de centros de salud.





Signos y síntomas del virus Nipah

La OMS señala que las infecciones humanas pueden variar desde casos asintomáticos hasta infecciones respiratorias agudas y encefalitis mortal.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, mialgia, vómitos y dolor de garganta. Posteriormente, pueden presentarse mareos, somnolencia, alteración de la conciencia y signos neurológicos. En casos graves, se desarrollan convulsiones y coma en un plazo de 24 a 48 horas.