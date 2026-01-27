Juez federal bloquea deportación del niño de cinco años y su padre detenidos en Minnesota

Liam Cornejo Ramos, niño de 5 años detenido por agentes del ICE en Minnesota (@RadioPuntoGT/x)

Un juez federal bloqueó este martes la posible deportación del niño de cinco años y su padre, arrestados la semana pasada en Minnesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Cornejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, depsués de que agentes del ICE detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias y ambos permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de supervisar la inmigración de Estados Unidos, aseguró que el padre del niño es un inmigrante indocumentado ecuatoriano y que los agentes se llevaron al menor porque el propio papá dijo que quería que se quedara con él.

No obstante, el abogado de la familia defiende la ilegalidad de la detención de ambos, ya que Conejo no cometió ningún delito y siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo legalmente en EU, incluyendo “presentarse a todas las audiencias judiciales” programadas.

La imágen del infante, con gorro azul y mochila del colegio, detenido por agentes del ICE se convirtió en un símbolo de los excesos de la política antiinmigrantes de Donald Trump en Minnesota.

Este estado se ha convertido en la zona cero de las protestas por el fuerte despliegue de agentes migratorios, unos 3 mil desde que empezó la operación a comienzos del año.

Punto de inflexión en la estrategia migratoria

Los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti han sido un aparente punto de inflexión para la estrategia migratoria del Gobierno republicano de Trump.

El mandatario ha intentado bajar la tensión anunciando el envío del “zar” de la frontera, Tom Homan, a Minneapolis. Este es responsable de la política de deportaciones masivas y será el único interlocutor sobre el terreno, en lugar de Greg Bovino, alto funcionario de la patrulla fronteriza que ha dirigido las grandes redadas en la ciudad del estado de Minnesota.

Asimismo, Trump mantuvo una conversación telefónica con el gobernador del estado, Tim Walz y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, con quien dijo estar de acuerdo en la necesidad de calmar la situación en la entidad. (Con información de EFE)