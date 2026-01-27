Mueren cuatro cubanos en incendio de una hostal en Moscú

Incendio de un hostal en Balashija (@SIN24Horas/x)

Cuatro ciudadanos perdieron la vida este martes debido a un incendio de un hostal en Balashija, en la región de Moscú.

“Se incendió un albergue en el barrio de Zvorkino, en Balashija. Durante las labores de extinción se encontraron cuatro cuerpos. Seis personas más están heridas”, entre ello un menor de edad, declararon los servicios de emergencias citados por TASS.

Tras la identificación de los cadáveres, los investigadores aseguraron que todos los fallecidos tienen nacionalidad cubana y son dos hombres y dos mujeres.

“Se está llevando una investigación para determinar porqué se encontraban allí”, precisó una fuente de la agencia.

Asimismo, las autoridades consideran que el albergue, a 15 kilómetros al este de la capital rusa, podría ser ilegal, ya que los inquilinos no tenían ningún contrato de alquiler.

“El propietario de la casa reside en Londres. Actualmente se está determinando cómo las víctimas del incendio llegaron a la vivienda, ya que no tenían contrato de arrendamiento. Además, se cortó el suministro eléctrico”, destacaron.

Después se compartió de parte del Comité de Instrucción ruso que el incendio se originó debido a que se encendió un fuego para calentar el lugar anre la ausencia de calefacción por el corte de suministro.

El hostal, donde vivían 11 personas, ocho de ellas extranjeras, no estaba registrado.

Por su parte, el incendio, que abarcó una superficie de 35 metros cuadrados y que ya fue extinguido, se originó en la segunda planta de las tres que tiene el edificio, allí se encontraron a los muertos.

El incidente ocurrió cerca de las 4:40 hora local y fue extinguido tras una hora de trabajos. (Con información de EFE)