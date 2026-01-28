Accidente aéreo en la India deja 5 muertos tras caer jet del viceprimer ministro de Maharastra

Accidente en la India Un avión Learjet 45 contratado para un viaje oficial del viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, dejó 5 muertos

Un avión ejecutivo con cinco personas a bordo se estrelló en un campo abierto del oeste de la India, luego de un intento fallido de aterrizaje en el aeropuerto de Baramati, en el estado de Maharashtra, el impacto provocó un incendio inmediato y no dejó sobrevivientes, así lo confirmaron autoridades locales y el regulador aeronáutico del país.

Ajit Pawar, viceprimer ministro del estado de Maharashtrade viajaba en el avión que se accidentó

Entre las 5 víctimas mortales de este accidente se encuentra el viceprimer ministro de Maharashtra, Ajit Pawar, una de las figuras políticas más influyentes de la región; de acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), a bordo del avión también viajaban dos integrantes de su equipo y dos miembros de la tripulación. z

La aeronave había sido contratada para un desplazamiento oficial y cubría la ruta entre Mumbai y Baramati.

¿Quién es Ajit Pawar?

La muerte del viceprimer ministro de Maharashtra generó una fuerte conmoción en el ámbito político indio. Ajit Pawar era sobrino del veterano líder Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), y encabezaba una facción reconocida oficialmente que formaba parte de la coalición gobernante estatal.

El primer ministro de India expresó sus condolencias a través de la red social X, donde se dijo “profundamente entristecido” por la muerte de Pawar, a quien describió como un líder cercano a la gente.

Otros dirigentes, entre ellos el ministro de Defensa Rajnath Singh, el ministro de Comercio Piyush Goyal y el líder opositor Rahul Gandhi, también lamentaron el fallecimiento del político y de las demás víctimas.

¿Qué se sabe del avión accidentado en la India?

El jet involucrado fue identificado como un Learjet 45, con matrícula VT-SSK, según la información preliminar, el avión se estrelló durante la maniobra de aproximación al aeropuerto de Baramati, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Imágenes tomadas desde el lugar y publicadas en redes sociales muestran restos del avión envueltos en llamas y una columna de humo visible a varios metros, mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona del impacto.

Trayectoria del vuelo antes del impacto

Registros de seguimiento aéreo indican que la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji, en Mumbai, y fue detectada por primera vez en vuelo alrededor de las 08:10 horas, tiempo local; durante el trayecto alcanzó una altitud de crucero cercana a los 19 mil pies.

Al aproximarse a Baramati, el avión habría intentado un aterrizaje visual en la pista 11. Los datos sugieren que la primera aproximación fue abortada, tras lo cual la aeronave realizó un nuevo intento. Minutos después se perdió la última señal, poco antes del accidente.

Investigación en curso

La DGCA informó que ya se abrió una investigación para determinar las causas del siniestro. En un comunicado, el organismo confirmó que, según la información inicial, ninguna de las personas a bordo sobrevivió al impacto.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial que explique por qué el avión no logró completar el aterrizaje.

Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras continúan las labores de investigación y peritaje.