Condenan a dos años de cárcel a ex-primera dama surcoreana por corrupción

Kim Keon-hee, ex-primera dama surcoreana sentenciada a dos años de prisión por corrupción (x)

Un tribunal de Corea del Sur condenó este miércoles a la ex-primera dama Kim Keon-hee a un año y ocho meses de prisión por corrupción, tras declararla culpable de aceptar sobornos por parte de la Iglesia de la Unificación.

Kim fue sentenciada por aceptar en 2022 regalos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación, a cambio de favores para la organización, explicó el Tribunal del Distrito Central de Seúl en una audiencia televisada en directo. La sentencia también contempla el pago de una multa de unos 9 mil dólares.

La condena contra Kim, la primera contra una ex-primera dama de la historia de Corea del Sur, es considerablemente menor a los quince años de prisión demandados por la Fiscalía, que también había solicitado una multa de más de un millón de dólares.

Finalmente, el tribunal solo encontró a Kim culpable de aceptar algunos de los bienes que indicaban los fiscales. La ex-primera dama fue absuelta del cargo de financiación política irregular del que la acusaba la Fiscalía, así como de la supuesta manipulación de acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW, entre 2010 y 2012.

La culpable se encuentra en prisión preventiva, desde agosto, enfrenta a otros dos procesos judiciales: uno por su presunta implicación en el reclutamiento masivo de miembros de la Iglesia de la Unificación para afiliarse al entonces gobernante Partido del Poder Popular (PPP) y otro por supuestamente aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales en el Gobierno.

La líder de la conocida como ‘secta Moon’, Han Hak-ja, y el exjefe de la sede global de la iglesia, Yun Yeong-ho, también afrontan procesos judiciales entre una creciente investigación en el país asiático contra esta organización, conocida por sus bodas multitudinarias, así como por su influencia política y económica internacional.

El fallo se produce días después de que el marido de Kim, el expresidente Yoon Suk-yeol, fuera sentenciado a cinco años de prisión en uno de los ocho procesos judiciales que enfrenta, la mitad de ellos relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, que le costó la destitución. (Con información de EFE)